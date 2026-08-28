Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 11:17h.

El madrileño sigue sin equipo

Joselu Mato y Dani Carvajal se machacan a entrenar como agentes libres y avivan el mercado

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El Leganés está intentando pescar en un mercado que, sobre el papel, está reservado para clubes de otra dimensión. Tras poner sus ojos en Álvaro Morata, el conjunto pepinero también ha sido relacionado con Dani Carvajal, una opción que elevaría todavía más el nivel de una plantilla que busca volver cuanto antes a LALIGA EA Sports. Sin embargo, el camino del exjugador del Real Madrid apunta lejos de Butarque.

Dani Carvajal mira al extranjero

Según informa David Marchante, fuentes cercanas al lateral niegan que exista cualquier contacto o negociación con el Leganés. Tampoco habría intención por parte del futbolista de recalar esta temporada en el conjunto madrileño. Su hoja de ruta pasa por continuar su carrera lejos de España, con Arabia Saudí y Catar entre los destinos que aparecen como opciones.

El lateral entiende que es el momento de marcharse al extranjero y estudiar propuestas que, a nivel salarial, estén a la altura de su trayectoria. Por tanto, la posibilidad de verle vestido de blanquiazul se encuentra ahora mismo muy lejos de ser una realidad. No hay conversaciones abiertas ni contactos entre las partes, aunque todavía hay margen para que el mercado brinde alguna sorpresa.

El Leganés apunta alto

El conjunto pepinero parece dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en Segunda División y ha puesto sus ojos en jugadores de gran cartel. El interés por Dani Carvajal y la operación de Álvaro Morata son una muestra de esa estrategia: incorporar futbolistas que, en condiciones normales, difícilmente tendrían como destino un equipo de LALIGA HYPERMOTION, pero que al estar en el ocaso de sus carreras y ser españoles, encajan a la perfección con el proyecto.

El perfil del lateral, por experiencia y liderazgo sería un fichaje de grandísimo nivel para el Leganés, pero por el momento, su prioridad es otra. Aunque en el fútbol nunca se puede dar por cerrada una puerta de manera definitiva y sino, que se lo digan a Morata. El ex canterano del Getafe ha declarado, en numerosas ocasiones, que le gustaría volver a vestir la camiseta del conjunto azulón y ahora todo apunta a que se va a marchar al rival histórico de los de Bordalás.