Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 12:25h.

Ocurrió en una de las concentraciones del Real Madrid

El entrenamiento VIP de Sergio Ramos y Dani Ceballos a expensas de su futuro

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La magnitud del Real Madrid siempre es especial y sino que se lo pregunten a Rubén Sobrino. Formado en la cantera blanca, el atacante tuvo que hacer muy pronto las maletas para buscar oportunidades en el fútbol profesional. A pesar de su escasa participación en el primer equipo, el que fuera futbolista de Valencia o Cádiz vivió una anécdota que aún recuerda con Dani Carvajal, Isco Alarcón y Sergio Ramos como protagonistas.

En una interesante charla en el podcast Offsiders, el canterano merengue recuerda lo vivido en una noche de concentración del primer equipo. El futbolista camero tuvo que ejercer de capitán e irrumpió "sin camiseta" para poner orden.

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Rubén Sobrino recuerda la bronca nocturna de Sergio Ramos a Isco y Carvajal

La play amenizaba las tardes de Isco y Carvajal, como bien recuerda un Sobrino que tuvo que apostar dinero contra ellos: "Las tardes libres algunas veces nos poníamos a jugar a la play. Medrán y yo contra Carvajal e Isco. Nos llevábamos superbién y jugamos un dos contra dos. Pero claro... los tíos nos decían 'hay que jugar pasta, eh'. Y yo decía 'no, pasta no que vosotros vais sobrados'. Entonces no sé, cada partida nos jugábamos cien euros, estuvimos jugando tres o cuatro horas casi todas las tardes y bajaba y subía eso como cuando estabas en el póker que igual estás aquí que estás abajo. Cuando le metemos un gol a ellos, Carvajal tiene muy mal perder e Isco igual".

Tras el contexto previo, Rubén Sobrino explica qué ocurrió aquella noche: "Hacíamos mucho ruido y pues... un día se nos complicó. Entrenamos por la tarde, salimos tarde después de cenar y empezamos a jugar. Como antes no sabías todo lo que sabes ahora nos acostamos algún día a las dos. ¿Qué pasa? Que ya era la una y pico creo y armando un jaleo. Llaman a la puerta y me dicen de ir a abrir. Sergio Ramos sin camiseta: 'Qué pasa Sobri, cojones, Carvajal que pasa aquí que son la una y pico. Os apago la play ya y a tomar por culo todo el mundo'. Estaba de coña".