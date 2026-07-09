David Torres 09 JUL 2026 - 09:19h.

Cheryshev me recomendó cerrar las redes sociales porque, ganara o perdiera, iba a recibir palos porque el Valencia es un club muy grande

Marcelino no descarta volver al Valencia CF pero pone una condición: "Sin la cual es imposible"

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ValenciaEl delantero Rubén Sobrino dijo adiós al Valencia CF en agosto de 2021 cuando el club confirmó su salida y posterior traspaso definitivo al Cádiz CF. El atacante, que había llegado a Mestalla en el mercado invernal de 2019, dejó la entidad valencianista para buscar mayor protagonismo y pasó sin pena ni gloria. Ahora, después de siete años, recuerda aquella circunstancia y los motivos de su adiós. El club pagó cinco millones de euros por él y dos años y medio se va tras haber jugado 1061 minutos repartidos en 35 apariciones en los que marcó 3 goles. Tras media temporada cedido en el Cádiz acabó recalando en la Tacita de Plata. Ahora, tras salir de la Cultural Leonesa, repasa su carrera y se detiene en la parte che.

Marcelino lo trajo, Marcelino lo sentenció

Según cuenta en en el Podcast Offsider, Sobrino explica cómo fue su llegada para sustituir a Batshuayi. “No querían una estrellita con ego y me llega la posibilidad de ir al Valencia. Sufrí la presión del principio. Cuando llegué al equipo los delanteros eran Kevin Gameiro, Rodrigo, ficharon a Maxi Gómez, Santi Mina...había mucho nivel”. afirma Sobrino que recuerda como “el entrenador (Marcelino) y Peter Lim estaban con el tira y afloja y mis agentes me recomendaban que me quedase porque costaba mucho estar en el Valencia”. Finalmente le dijo que no contaba con él porque "quería a Benzema"

¿Cómo surgió la oportunidad de fichar por el Valencia?

Me llegó la oportunidad de ir al Valencia justo cuando el club estaba buscando cambios. Para mí era un sueño porque siempre había sido un club que me gustaba mucho. Aunque el Valencia no atravesaba su mejor momento, seguía siendo el Valencia. Incluso en el FIFA siempre jugaba con el equipo de Marcelino.

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¿Cómo fueron tus primeros días en el club?

Cuando llegué, en las pruebas médicas vieron que tenía las analíticas bastante mal y que estaba muy bajo físicamente. Entre eso y la presión del entorno, el inicio me costó bastante.

¿Qué te decía Cheryshev sobre tu futuro?

Me decía que, si hacía una buena temporada y otra más, podía llegar a la selección española porque estaba en un club como el Valencia. Sin embargo, también era consciente de que había muchísimo nivel y que la competencia era muy fuerte.

¿Con qué delanteros competías por un puesto?

Cuando llegué estaban Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno. Después ficharon a Maxi Gómez. Había mucha competencia para poder jugar.

¿Qué estaba pasando con Marcelino en ese momento?

Había tensión entre Marcelino y Peter Lim. Existía ese tira y afloja dentro del club, y no se sabía qué podía pasar con el entrenador.

¿Pensaste en marcharte del Valencia?

Mis agentes me aconsejaban que me quedara. Me decían que quizá echarían a Marcelino y llegaría otro entrenador, y que no podía desaprovechar la oportunidad de estar en un club como el Valencia. Por eso decidí quedarme.

¿Qué conversación tuviste con Marcelino?

Un día nos reunió a mí y a otros tres jugadores, entre ellos Medrán, y nos dijo que debíamos salir. Yo no entendía por qué quería que me fuera.

¿Qué hiciste cuando se cerró el mercado?

Hablé con Marcelino y le dije que quería quedarme, triunfar en el Valencia y aprender mucho de él. Siempre se había portado muy bien conmigo y estaba muy pendiente de enseñarme cosas.

¿Por qué crees que Marcelino no contaba contigo?

Ese verano él quería traer a otro delantero y no me quería a mí. Quería a Benzema. Desde ese momento entendí que simplemente no entraba en sus planes.

¿Qué consejo te dio Cheryshev sobre el entorno del Valencia?

Me dijo que me quitara Twitter porque, en el Valencia, tanto si ganabas como si perdías, si lo hacías bien o mal, siempre iban a criticarte. Me explicó que el Valencia es un club muy grande y que la exigencia es enorme. Para la afición, el objetivo siempre era estar entre los primeros puestos y había muchísima presión mediática y periodística. Cheryshev me recomendó cerrar las redes sociales porque, ganara o perdiera, iba a recibir palos porque el Valencia es un club muy grande que tiene que quedar entre los tres primeros, es como el Real Madrid para ellos”.