Peter Lim reaparece junto a Jackie Chan

David Torres 08 JUL 2026 - 09:10h.

También estaba el presidente Kiat Lim

Peter Lim, en boca de todos, y de tour por Europa con su amigo Al-Khelaifi: su siguiente destino

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ValenciaPeter Lim ha vuelto a reaparecer en escena. Tal y como se puede apreciar en la imagen que preside este artículo, el máximo accionista del Valencia CF volvió a dejarse ver en público, esta vez junto al actor Jackie Chan aprovechando que, gracias a él, ha estado en Singapur. El empresario, que recientemente vino a Europa para ver la final de la Champions y de Roland Garros junto a su amigo Nasser Al-Khelaifi, no deja de sorprender a propios y a extraños con su reactivada agenda social pública. En esta ocasión no lució un pantalón del Valencia CF ya que se trataba de una ceremonia que, curiosamente, presidió su hijo Kiat Lim junto al ya mencionado Jackie Chan.

La presencia del presidente del Valencia CF descarta que, por lo menos en las próximas horas, vaya a venir a Valencia como sucedió en julio de 2025, cuando Kiat Lim "inauguró" la primera pretemporada de Carlos Corberán.

Por lo que a Peter Lim se refiere, en la imagen de The Straits Times, se le ve sonriente y escoltado por Joey Lim, ejecutivo que estuvo en el Valencia CF dos años y que ahora sigue trabajando para la familia Lim como se puede ver en la imagen. Además, acompañó a Kiat Lim a sus viajes a Valencia siendo ya este presidente del club.

¿Qué hacen Kiat Lim y Peter Lim con Jackie Chan?

La fundación del empresario Peter Lim ha llevado al actor y artista marcial Jackie Chan a Singapur. El evento se ha realizado en la escuela Pei Chun Public. Sirve para celebrar la entrega de becas por 1.1 millones de dólares singapurenses a más de 400 estudiantes deportistas que patrocina el máximo accionista del Valencia CF.

A sus 72 años, el actor causó un gran revuelo al interactuar con unos 900 estudiantes, compartir lecciones de vida sobre disciplina y resiliencia, e incluso cantar espontáneamente antes de despedirse.