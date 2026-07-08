David Torres 08 JUL 2026 - 15:32h.

Aplaude la llegada de fichajes: "El club está por la labor de que crezcamos como equipo también"

Gayà, Hugo Duro y Rioja arrancan con fuerza y se suman a la corriente europea: "Ojalá darnos una alegría para despedir Mestalla"

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ValenciaHugo Duro, que como sus compañeros lleva unos días de pretemporada, ha acudido a su Campus en Albalat dels Tarongers dónde ha analizado los primeros días de trabajo del Valencia CF. Tras unas primeras palabras antes de las pruebas médicas en las que no terminó de concretar cuál debía ser el objetivo del Valencia CF para esta campaña, este miércoles sí ha sido más contundente.

En declaraciones a À Punt, Hugo no duda en señalar que el objetivo del Valencia CF debe ser luchar por entrar en competiciones europeas. "Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa porque encima este año es el último año de Mestalla, pero esto no se puede quedar en palabras, hay que trabajarlo los jugadores"

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Al respecto asegura que "Lo tenemos entre ceja y ceja y bueno pues vamos a pelear por ello hasta el final vamos".

Aplaude la llegada de fichajes: "El club está por la labor de que crezcamos como equipo también"

Hugo Duro aplaude la llegada de fichajes al principio de la temporada. Este miércoles sin ir más lejos se ha presentado Aliou Dieng y antes firmaron Sato, De Haas y ampliaron Guido Rodríguez y Stole Dimitrievski.

Este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo y si en vez de trabajar dos semanas podemos trabajar un mes y medio todos juntos creo que es lo mejor para nosotros.

El delantero, que se ha convertido en el noveno jugador en la historia del club de Mestalla en enlazar tres temporadas como máximo goleador en LALIGA del equipo al sumar esta campaña pasada diez dianas explica también cuál es su nuevo reto goleador. "Lo más importante es quererte mejorar cada año mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles"

Para acabar, Hugo Duro tiene un deseo para la afición valencianista. "Que seamos felices, lo disfrutemos y vayamos a gusto a Mestalla y estemos sobre todo todos juntos".