David Torres 08 JUL 2026 - 10:59h.

Ha sido el primer entrenador del Alcorcón hasta la temporada pasada

El último fichaje de Corberán es recibido con honores por su pueblo: "Queremos felicitar a nuestro vecino"

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ValenciaCarlos Corberán parece decidido a darle una vuelta a todo al Valencia CF desde el principio y, para el comienzo de esta pretemporada ha incorporado ya Darío Navarro como especialista en balón parado y ahora ha firmado a Pablo Álvarez, un joven técnico madrileño que estaba entrenando al AD Alcorcón hasta la temporada pasada.

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El técnico se incorpora de forma inmediata al equipo tal y como ha avanzado la Cadena SER y completará el staff del entrenador valenciano. En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, se incorpora como asistente para potenciar el staff técnico, incrementar la exigencia y aportar al grupo de trabajo nuevos perfiles. Cabe recordar que a Corberán le gusta dividir la plantilla por grupos y asignárselos a cada uno de los entrenadores para que trabajen con ellos de forma individual los ejercicios, al margen de lo que hacen de forma grupal.

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¿Quién es Pablo Álvarez?

Pablo Álvarez, de 31 años, se ha consolidado como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del fútbol madrileño y español. Formado en los banquillos de CD Izarra, Navalcarnero, Sanse y AD Alcorcón, el técnico madrileño ha destacado por su apuesta por un fútbol ofensivo, su capacidad para potenciar el talento de sus plantillas y una marcada personalidad táctica, con el 4-2-3-1 como sistema de referencia. Tras encadenar varios playoffs de ascenso con Navalcarnero y Sanse, su crecimiento le llevó al Alcorcón, donde dio el salto a un proyecto de mayor exigencia, confirmando una trayectoria ascendente que le sitúa entre los preparadores más prometedores del panorama nacional.

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