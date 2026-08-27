Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 08:05h.

Repasamos, una a una, las dedicatorias que se pueden ver al delantero francés, que se llevó la pelota a casa

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Kylian Mbappé fue determinante en el partido del Real Madrid frente a la Real Sociedad, anotando un hat-trick en el triunfo por cuatro goles a uno en el Santiago Bernabéu. En este sentido, el conjunto blanco mostró unidad, generosidad y, especialmente en la segunda parte, un gran juego colectivo. En este sentido, ese compañerismo también se pudo ver en algunas de las firmas que se advierten en el balón que el astro francés se llevó a casa después de marcar tres goles. Y es que la plantilla le firmó la pelota y dejó sus particulares dedicatorias. Entre ellas, se pueden leer especialmente bien cuatro de ellas en la foto que el delantero subió a sus redes sociales. En el vídeo superior que encabeza la noticia repasamos cuáles son y qué le han dicho sus compañeros de vestuario después de volver a ser decisivo con el conjunto blanco.