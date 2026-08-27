En directo, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid
Te contamos hoy, 27 de agosto, todo lo que acontezca en torno a la situación del delantero argentino, minuto a minuto
Así vivimos el día de ayer: de las palabras de Joan Laporta al comunicado del Atleti y la oferta del Arsenal
Pasan los días y la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid sigue enquistada. El FC Barcelona sigue siendo el principal objetivo del delantero, aunque la oferta del club barcelonista sigue sin convencer en las oficinas del Metropolitano. Sí gusta más la propuesta del Arsenal, aunque no al argentino, que prefiere seguir en España. La situación ha llegado a tal punto que numerosos aficionados han sacado su creatividad con los memes y bromas sobre el 'encarcelamiento' o el 'secuestro' del jugador. Algo que demuestra que, sin duda, estamos ante el culebrón del verano. Y aquí te contaremos en directo todo lo que acontezca en torno a la situación de 'la Araña', minuto a minuto.
¡Buenos días! Te damos la bienvenida al directo sobre Julián Álvarez hoy, 27 de agosto
¡¡MUUUY BUENOS DÍAS!! Te damos la bienvenida al directo sobre la situación de Julián Álvarez este jueves, 27 de agosto, en ElDesmarque. Aquí podrás informarte en directo de todo lo que vaya sucediendo en torno a la figura del argentino en el día de hoy, minuto a minuto. ¡¡ARRANCAMOS!!