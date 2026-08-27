¡Buenos días! Te damos la bienvenida al directo sobre Julián Álvarez hoy, 27 de agosto

¡¡MUUUY BUENOS DÍAS!! Te damos la bienvenida al directo sobre la situación de Julián Álvarez este jueves, 27 de agosto, en ElDesmarque. Aquí podrás informarte en directo de todo lo que vaya sucediendo en torno a la figura del argentino en el día de hoy, minuto a minuto. ¡¡ARRANCAMOS!!