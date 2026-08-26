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Los mejores memes del caso Julián Álvarez, La Odisea para salir del Atlético

Los memes sobre Julián Álvarez al estilo de La Odisea de Christopher Nolan
De la Odisea de Christopher Nolan a la recreación de las últimas horas. 433
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La posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid lleva enquistada demasiado tiempo desde la perspectiva de todas las partes, esté o no el FC Barcelona en la ecuación. Con el Arsenal atrapado desde el otro lado del escaparate como una opción mucho más realista ahora que hace unas semanas, la realidad es que el tira y afloja entre presidentes y clubes desde España generan una situación que ofrece otra perspectiva desde los memes. Una broma sostenida que

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