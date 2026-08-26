Los mejores memes del caso Julián Álvarez, La Odisea para salir del Atlético

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 19:40h.

Las bromas son parte del día a día entre los virales que rodean la situación del argentino

Julián Álvarez y un mensaje en marzo que descoloca a todos: "Como Koke o Griezmann"

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La posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid lleva enquistada demasiado tiempo desde la perspectiva de todas las partes, esté o no el FC Barcelona en la ecuación. Con el Arsenal atrapado desde el otro lado del escaparate como una opción mucho más realista ahora que hace unas semanas, la realidad es que el tira y afloja entre presidentes y clubes desde España generan una situación que ofrece otra perspectiva desde los memes. Una broma sostenida que