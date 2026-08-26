Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 12:45h.

El técnico alemán elogia el trabajo de Deco en el mercado de fichajes y ratifica la decisión de ir con todo a por el delantero argentino

En directo, Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid: ausente del entrenamiento de hoy

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El culebrón de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sigue en su punto álgido. La salida del jugador rumbo al FC Barcelona, de momento, parece estancada, pero el jugador, que no se ha entrenado este miércoles, se mantiene firme en su idea de vestir de azulgrana. En este sentido se ha expresado Hansi Flick, preguntado por la decisión del club de firmar al argentino o a nadie en la delantera, toda vez que ya han llegado Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Asimismo, elogia el trabajo del director deportivo, Deco, y destaca la importancia de los movimientos que ha cerrado de cara al futuro.

En primer lugar, Hansi Flick respondió cuál era su postura tras conocerse que el FC Barcelona lo dejaba todo de lado para ir directamente a por Julián Álvarez: "Creo que el presidente ayer lo dejó claro y yo estoy de acuerdo con lo que él dijo. También estamos alineados con Deco", afirmó con rotundidad. Una frase que, efectivamente, explica que dicha decisión se ha tomado de manera conjunta con el entrenador.

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Hansi Flick, en sala de prensa: "No voy a hablar de Julián Álvarez"

Sin embargo, a una nueva pregunta sobre el ariete, quiso sacar balones fuera y elogió el trabajo del club en este mercado: "No voy a hablar de Julián. Quiero hablar de la situación del club. Nosotros hemos hecho muy buenos fichajes este mercado, y nuestro objetivo es bien claro, pero el club también tiene que pensar en el futuro, no solo en el presente. Como entrenador, yo diré 'dadme los mejores, más y más', pero tengo toda la confianza en mi equipo", explica.

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En este sentido, el alemán es consciente de que algunos partidos tendrá que rotar para que quepan todos: "Tendremos que gestionar algunas cosas, buscar soluciones en algunos partidos, pero la calidad que tenemos es enorme y tenemos que utilizarla. Para mí, la labor del club es increíble y la de Deco también, porque estamos pensando también en el futuro. Qué es lo mejor, no solo para ahora, sino para los próximos tres, cuatro, cinco años. Eso le da estabilidad al club, y es todo lo que queremos", sentencia.