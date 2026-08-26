Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 13:09h.

El técnico alemán responde a las cuestiones de mercado durante la previa al partido frente al Athletic Club

En directo, Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid: ausente del entrenamiento de hoy

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa. Más allá del 'caso Julián Álvarez', el entrenador del FC Barcelona ha valorado otras situaciones del mercado, tales como la salida de Alejandro Balde. Del mismo modo, ha dudado sobre la continuidad de Dominik Livakovic este curso y también ha descartado que el club vaya a firmar a un defensa central, después de los rumores sobre Castello Lukeba. A continuación, sus palabras:

¿Balde está disponible para jugar?: "Es una parte del equipo. Si juega o no, lo decidiremos mañana, pero lo que puedo decir es que sí, he hablado con él. Para mí, lo importante es que esté 100% comprometido con nosotros y también con su propia situación. Él es muy joven, tiene 22 años, y tiene mucho potencial. Cuando vi su primera temporada fue fantástica, y ha mejorado mucho, pero puede mejorar más. Por supuesto que es fantástico ver cómo mejoran los jugadores de La Masía, tienen los colores del Barça en su corazón, pero cuando llegues, cada día hay que trabajar duro cada día y mejorar. Es su trabajo, es lo que tienen que hacer. Cada año hay tres o cuatro jugadores que suben de La Masía y también quieren jugar aquí. Se trata de eso. Así es el fútbol y la vida. Tienen que estar comprometidos al 100% con su vida profesional y deben de darlo todo por su carrera y por el Barça. Eso es lo que todos queremos ver".

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¿Seguirá Livakovic?: "Hemos hablado de esta situación. Para mí es bueno tener un portero con experiencia para los próximos años. Estamos muy contentos con Sczcesny y veremos qué pasa para los próximos días, qué pasa con el mercado. Todavía quedan unos días para decidir".

¿Habrá homenaje a los campeones del mundo en el Camp Nou?: "Yo estoy concentrado en el partido. Estos jugadores han hecho un trabajo fantástico en el Mundial y se merecían ganarlo, pero para mí eso ya es pasado. Tenemos que centrarnos en el partido de mañana".

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La tristeza de Lamine Yamal: "Tenemos un pequeño problema con las métricas. Lamine es un genio, es normal, solo tuvo tres semanas de vacaciones y no ha podido entrenar unos días. Es normal que no pueda estar al máximo nivel. Encontraremos una solución paso a paso para que vuelva a su mejor nivel. Yo valoro mucho los 60 minutos que ha jugado, en los primeros dos goles participó. Presionó bien en el primer gol, algo que queremos, y en el segundo le pasó el balón al primer toque a Raphinha. Nos aporta más opciones a la hora de las sustituciones y nos ayudó mucho en el último partido. Veremos cómo evoluciona día a día, pero le necesitamos porque es excepcional".

Cómo es Edin Terzic: "Claro que le conozco, muy bien, evidentemente. Él vino a verme a Barcelona. Es un entrenador que tiene una estructura clara, le gusta jugar un fútbol fácil, con la filosofía del Athletic Club y encaja muy bien".

¿Jugará Rodri?: "Sí, por supuesto. Por descontado, tenemos previsto que juegue".

¿Rodri y Pedri son compatibles?: "Claro, también tenemos a Marc Bernal en esa posición. Rodri tiene mucha experiencia, es un líder total. Con Pedri podremos controlar la pelota y el rival, eso es importante. Contra el Elche perdíamos la pelota muy rápido. Para mí, cuando entró Pedri, el partido cambió y pasamos a controlar más el balón. Eso es lo que necesitamos. Rodri es uno de los mejores y junto a Pedri… ya lo veremos. Yo tengo ganas de verles jugar juntos en el Barça. Va a ser un nivel top.

La lesión de Gavi: "Está bien. Está mucho mejor que después del partido. Las pruebas mostraron una situación no tan grave. Esperaremos una semana para que se recupere y vuelva, esperemos que pueda volver al equipo después de una semana".

¿Ficharán a un defensa central?: "De momento creo que, con estos jugadores que tenemos, estamos bien. Tenemos otras opciones, Eric puede jugar en diferentes posiciones, Koundé también, Gerard Martín... y con Andreas y Gerard como centrales lo han hecho muy bien. Y también tenemos a Cubarsí, que para mí es uno de los mejores centrales. La temporada pasada jugó muchos partidos, y también los jugó en el Mundial. Esta temporada lo volverá a hacer, pero sé que él quiere hacerlo. Él, como jugador, viene de haber ganado el Mundial, le han escogido el mejor jugador joven... verlo a ese nivel en el Mundial a esa edad me alegra mucho. Es un placer tenerlo con nosotros".

¿Está Lamine preparado para entender que le cambies?: "No creo que lo entienda, pero es normal porque quiere jugar. Quiere vivir del fútbol. Cuando eres un campeón de verdad siempre buscas ganar otro título. Esa es su actitud y tiene que ser, de hecho, su actitud. Todos los jugadores de aquí tienen hambre de ganar la tercera liga consecutiva. Si pudiesen ganarla, sería estupendo. Estamos preparados para ganar la tercera liga y trabajamos para ello cada día".