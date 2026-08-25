Alejandro Balde decide irse del FC Barcelona: Deco ya trabaja en su salida con dos escenarios

Fran Fuentes 25 AGO 2026 - 16:41h.

El Manchester United cambia el tiro con el lateral y fuerza a Deco a tomar una decisión difícil

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Hansi Flick fue completamente sincero con Alejandro Balde y le pidió que se tomara unos días para pensar en su carrera. Ahora, el lateral del FC Barcelona ya se ha podido aclarar y ha tomado una decisión en firme sobre su futuro, la cual contempla no continuar en el conjunto barcelonista. Una noticia que, si bien sorprende por la calidad y proyección que atesora el futbolista, no pilla de sorpresa a nadie dentro del club. Por lo tanto, buscará una salida en los días que restan del mercado de fichajes.

Ha sido el diario Marca quien ha avanzado la noticia de que Alejandro Balde ha decidido no continuar en el FC Barcelona. De este modo, Deco ya trabaja junto a Jorge Mendes, agente del jugador, para encontrarle una salida. Sin embargo, el poco tiempo que resta a la ventana de traspasos juega en contra de la entidad en su búsqueda de un gran traspaso. No en vano, los grandes equipos ya tienen los deberes hechos y, aunque algún gran club podría afrontar su fichaje, una pieza de ese calibre supone un cambio importante en la estructura de cualquier plantilla cuando ya han arrancado las grandes competiciones.

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De este modo, el primer escenario que explora el FC Barcelona es el de un traspaso importante. Según informa el portal TalkSPORT, Deco estaría pidiendo en torno a los 45 millones de euros por el futbolista. No es ninguna barbaridad, ya que, a sus apenas 22 años, su valor de mercado según TransferMarkt asciende a los 50 millones. Asimismo, a su favor juega una amplia experiencia en el máximo nivel pese a su juventud, habiendo disputado nada menos que 168 partidos con el primer equipo, 30 de ellos en UEFA Champions League. También cuenta la necesidad del club de conseguir un buen pellizco para reinvertirlo en el delantero centro, sea Julián Álvarez, Lautaro Martínez o incluso en un defensor izquierdo, como Castello Lukeba. Sin embargo, ningún acercamiento convence del todo al director deportivo al no acercarse a las cantidades exigidas.

El Manchester United cambia el tiro con Alejandro Balde y plantea un segundo escenario

Sin embargo, el Manchester United plantea otro escenario: una cesión con opción de compra. El club inglés, que en principio estaba abierto a un traspaso, ahora busca un préstamo con la posibilidad de mantener al jugador de cara a futuro. En última instancia, el FC Barcelona no se opondría a esta fórmula como la solución menos buena, dadas las alturas a las que estamos del mercado de fichajes, con pocos días por delante. Sin embargo, sus intenciones principales son las de asegurar un traspaso importante cuanto antes y que no se vaya de balde.

Pese a todo, la salida de Alejandro Balde no se puede dar todavía por segura, ya que el tiempo apremia y no está claro que todas las partes vayan a alcanzar un acuerdo. Esto solo se conseguiría si cada uno cede un poco de su lado. Algo que el FC Barcelona, por la realidad económica del club, no puede permitirse hacer.