Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 09:08h.

Ha protagonizado una pretemporada sobresaliente

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El Barcelona afronta la recta final del mercado de fichajes con varios frentes abiertos. El conjunto blaugrana, de lleno en la pelea por la búsqueda de un delantero con el nombre de Julián Álvarez aún en la cumbre, quiere acometer un movimiento interno que viene motivado tras una gran pretemporada de uno de los inquilinos de la caseta. Hablamos de Xavi Espart.

El canterano ha protagonizado un verano sobresaliente. Más allá de su gran rendimiento en los amistosos, ha logrado adaptarse a las peticiones de Hansi Flick para actuar tanto en la medular como en el lateral diestro. Su partido frente al Elche en la primera jornada de LALIGA terminó de convencer al técnico alemán, que tiene muy claro sus planos con él.

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Xavi Espart ha logrado convencer a Hansi Flick y, según cuenta Sport, el Barça prepara un plan para cuando concluya diversas operaciones y el mercado de fichajes eche el cierre. El canterano tendrá dorsal del primer equipo y el club blaugrana revisará su ficha una vez concluya la ventana estival. Un premio a su insistencia y su enorme trabajo durante estos últimos meses.

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Livakovic, en Barcelona con su futuro en el aire

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizó este martes en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas, aunque aún desconoce si se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo. "Ya veremos", respondió sonriente Livakovic cuando fue preguntado por los periodistas, nada más aterrizar, sobre cuál va a ser su futuro inmediato.

El meta balcánico, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, pero que se quede ya como suplente de Joan Garcia o se marche a préstamo aún no está decidido. Y es que existen varias variables de las que depende que el croata se incorpore ya a la disciplina azulgrana o se convierta en el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero de la plantilla cuando este finalice su contrato al final de la presente campaña.

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Una de ellas es que el Barça y el jugador encuentren un equipo que sea del agrado de ambos para que se materialice esa cesión. Y otra es saber si la llegada anticipada del portero encaja esta temporada en el 'fair-play' financiero del club catalán, que aún sigue pendiente del mercado estival. En cualquier caso, el Barcelona cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fenerbahçe, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables.