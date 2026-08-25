El pellizco que recibe el Barça tras el fichaje millonario de Nico González al Newcastle

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 23:32h.

El canterano deja el City y vuelve a repercutir en las arcas blaugranas

El Oporto confirma el dinero que se lleva el FC Barcelona por Nico González

Compartir







El intercambio de jugadores desde la Premier League es una constante que tiene como beneficiario al FC Barcelona tras el traspaso de Nico González al Newcastle desde el Manchester City. El canterano blaugrana vuelve a dejar millones en el club tras la conexión Oporto y City del año pasado, ahora gracias a la cláusula de la solidaridad por la formación, un porcentaje que asciende al 5% de un montante total que puede llegar a los 58 millones con todas las variables.

El pleno caos por la posible salida de Balde y el caso Julián Álvarez, la Premier League vuelve a acompañar al Barça económicamente gracias a la inversión del Newcastle. Las hurracas incorporan al pivote español, denominado mini Rodri en su día por Pep Guardiola, en un nuevo traspaso para Nico González desde la propia competición inglesa. La repercusión directa para las arcas del conjunto culé pasa por el pasado jugador en la cantera desde los 10 años con todo lo que significa adquirir el mayor porcentaje posible del traspaso actual.

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick se lo pone difícil a Deco con el '9': quiere uno sí o sí y plantea sólo dos nombres

Con las cuentas actuales del traspaso formal, sin las posibles variables, el FC Barcelona puede recibir algo más de unos tres millones de euros. Eso hace un montante total de casi unos 30 kilos en solo dos temporadas, ya que en su primera salida dejó solo unos 8,5 millones de euros, pero su evolución ha sido tal que el mercado y la negociación inicial de la dirección deportiva culé han hecho el resto.

Nico González suma a sus 24 años algo más de 100 millones en dos traspasos históricos desde su flamante salida de La Masía a pesar de no tener hueco en la plantilla azulgrana en el verano de 2023. En ese momento el jugador salió al Oporto con un porcentaje de venta posterior del 40% para el Barcelona, lo que significó recibir posteriormente unos 20 millones de euros tras el traspaso gigantesco al Manchester City desde Portugal.

A pesar de no haber convencido en el Manchester City, esta nueva oportunidad en la Premier League por una cifra tan elevada demuestra que su potencial sigue intacto. Salida de balón, potente en los duelos y con el talante de ser un jugador trascendental en los próximos años sin dejar de darle buenas noticias al Barça desde la distancia.