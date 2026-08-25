El uno por uno del Betis y las notas del triunfazo contra el Valencia en Mestalla

Álvaro Borrego 25 AGO 2026 - 23:00h.

Un gol de Pablo García, su primero en Primera División, permite a los de Pellegrini terminar la jornada igualado a puntos en el liderato

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El Real Betis logró su segundo triunfo consecutivo gracias al agónico gol de Pablo García, justo unos días después de haber frenado su salida al Hull City. Tres puntos de oro que permiten a los de Manuel Pellegrini seguir invictos y concluir la jornada igualado a puntos con el líder de LaLiga.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Valencia.

Álvaro Valles (10): Qué portero. Salvó el partido contra el Rayo y lo repitió en Mastella. Tres paradones para demostrar que es indiscutible. Porterazo.

Ángel Ortiz (6): Tiene condiciones para ser un gran lateral, pero todavía tiene mucho margen de mejora. Debe mejorar en el cuerpo a cuerpo y saber qué elegir en cada contexto. Aun así le honra el sacrificio y la capacidad de trabajo. Diez contribuciones defensivas. Dos despejes, tres tiros bloqueados, cinco duelos ganados y dos recuperaciones.

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Diego Llorente (8): Su partido ha sido una exhibición defensiva. Secando a los rivales, ajustándose a la marca para impedir que se diesen la vuelta. Tapando siempre el disparo. 16 contribuciones defensivas. 8 despejes. 5 intercepciones. 3 tiros bloqueados. 2 recuperaciones.

Valentín Gómez (8): Hoy le tocó desplegar sus recursos para ganar con otras alternativas lo que su estatura le impedía en los duelos aéreos. Partido muy muy serio el suyo. 14 contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. 9 despejes. 2 intercepciones. 3 recuperaciones. 6 duelos ganados.

Junior Firpo (5): Su partido no fue malo, pero tampoco brillante. Intentó ofrecer siempre una posibilidad de pase, llegando muchas veces hasta línea de fondo, pero le costó acertar en la toma de decisiones. Se quedó alguna vez fuera de zona en el repliegue, aunque sin desconexiones graves. No desentona, pero de momento parece lejos quitarle el puesto a Fran García.

Facundo Bernal (7): Juega fácil, se gira bien, lee el juego y aclara las jugadas y además tiene planta para imponerse casi él solo en el centro del campo, hoy sin el apoyo de Marc Roca. Eso sí, debe templar su juego y no ser cometer tantos riesgos en el pase.

Fornals (5): La falta de movilidad en ataque le impidió marcar diferencias, dado que rara vez encontró a compañeros pidiendo el balón al espacio. Su partido, en líneas generales, fue muy estático, sin capacidad de romper líneas. En el 74' erró un control que no habría fallado jamás.

Nelson Deossa (3): Al nivel de la temporada pasada. Con decisiones erráticas y demasiado egoísta. Solidario en los esfuerzos, pero demasiado egoísta con balón. Eligió casi siempre mal y abusó de un disparo que ni siquiera intimidó a Dimitrievski. La pretemporada pareció ser un espejismo.

Antony (5): Esté más o menos acertado, su derroche de sacrificio es impagable. No se cansa de intentarlo, ataca el espacio y busca el regate, una y otra vez. Esta vez no tuvo la incidencia de otras noches, pero casi todo el peligro del equipo nació de sus botas.

Riquelme (4): Le honra el sacrificio, pero estuvo muy lejos de marcar diferencias. No paró de intentarlo, se ofrecía, buscaba asociarse, pero demostró que no es un extremo al uso. A veces le faltó confianza a la hora de desbordar, girándose casi siempre que la jugada pedía un regate.

Cucho Hernández (4): El Valencia sobrepobló la defensa y eso apenas le dio opciones. Por momentos se le vio desesperado, viendo el fútbol de espaldas y solicitando que se la echasen al pie y no al espacio, donde apenas lograba encontrar opciones. Desapercibido.

Suplentes

Isco Alarcón (5): Su mera presencia asusta a los rivales e hizo que el Valencia diese un paso atrás, aunque le sigue faltando ese punto físico para llegar con claridad a las jugadas.

Fran García (8): No es casualidad que su entrada le diese al Betis mayor amplitud, más peligro y sobre todo más capacidad resolutiva. Suya fue la asistencia a Pablo García.

Bellerín (7): Le dio amplitud al equipo y logró abrir más espacios en la banda, lo que brindó más capacidad de sorpresa para Antony.

Troy Parrott (6): Le falta conocer más y mejor a sus compañeros, pero su puesta en escena fue positiva. Bregando con los rivales, sabiendo jugar de espaldas y generando peligro en las transiciones.

Pablo García (9): Caprichos del destino. Unos días después de 'despedirse' de su afición, metió su primer gol en Primera División. Nadie se lo merecía más que él. Él inició la jugada y él la terminó, como mejor sabe hacer.