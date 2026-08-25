Gnangoro Bouare ultima su marcha al Rayo Vallecano

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 09:21h.

El Betis continúa sumando operaciones en la recta final del mercado

Qué hacer con Gnangoro

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Gnangoro Bouare, a menos que ocurra algo extremadamente extraño, no jugará en el Betis la próxima temporada. El mediocampista de 22 años, una de las sensaciones de la pretemporada verdiblanca, no aceptó el último ofrecimiento bético y ahora ultima su salida al Rayo Vallecano.

Como ocurriese hace algunos meses con Nobel Mendy, el Rayo Vallecano vuelve a pescar en La Cartuja un prometedor talento y esta vez lo hace, además, en mitad de una extraña situación contractual que hacía su salida del Betis casi un hecho obligatorio.

Tras un primer tanteo hace semanas, el Rayo Vallecano aceleró las negociaciones en las últimas horas y el jugador debe llegar a Madrid en las próximas horas para pasar reconocimiento médico y, posteriormente, firmar su nuevo contrato con los de Vallecas.

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En Sevilla, Bouare lo tenía realmente complicado y es que tras destacar en pretemporada, el Betis intentó negociar con él una renovación que nunca se llegó a firmar y que le había dejado fuera incluso de los partidos del primer filial.

Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, intentó restarle importancia en su primera rueda de prensa de la temporada y explicó que "como otros chicos, él ha bajado cuando hemos recuperado efectivos. Como hemos tardado un poco más en contar con jugadores en su posición, se ha podido mantener más tiempo", palabras que casi no podían esconder la desagradable situación que se vivía con el futbolista.

Con todo ello, si nada raro ocurre, Boure firmará por el Rayo Vallecano en las próximas horas y el Betis confirmará una de las muchas operaciones que aún están pendientes en La Cartuja a una semana del cierre del eterno mercado de fichajes.