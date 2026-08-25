David Torres Álvaro Borrego Valencia, 25 AGO 2026 - 07:17h.

Los dos equipos ya han debutado, pero tenían este partido aplazado por el Mundial

Carlos Corberán, crítico con los horarios: "El Valencia CF sale perjudicado y jugará en desigualdad de condiciones ante el Betis"

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El Valencia CF y el Real Betis disputan este martes en Mestalla el encuentro correspondiente a la Jornada 1 de LALIGA, aplazado por la presencia de Lo Celso en la final del mundial, cuestión que habilitaba al conjunto verdiblanco a solicitar un aplazamiento como así hizo y, finalmente, fue concedido. El Valencia CF tenía claro que podía suceder y lo aceptaba con deportividad aunque eso implique acumular tres partidos en la última semana de agosto, como así será El choque se disputará a las 21 horas de la noche y se espera que ambos técnicos hagan cambios en su once titular después de haber sufrido lesiones y acumulado cansancio en el primer choque de la campaña.

El posible once titular del Valencia CF ante el Betis: duda en el lateral y en la medular

Carlos Corberán tuerce el morro ante el partido. El duelo contra el Celta le dejó un primer lesionado, Justin De Haas, que tiene algo más que un esguince en el tobillo y será baja. Tampoco están disponibles los lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López, así como Copete y Foulquier, que tardarán en incorporarse. Sin ellos, el técnico tiene claro el dibujo y mantendrá, salvo sorpresa, el 1-5-3-2 pero podría dibujar una variante apostando por dos puntas. Vuelve a la lista Luis Rioja, pero no parece que vaya a ser titular.

Se espera que Corberán dé descanso a algunos futbolistas que acabaron cansados.

De inicio, Corberán apostará por Stole Dimitrievski en la portería. Por delante de él, la gran novedad podría ser Maffeo en el carril derecho y Diakhaby en el lugar del lesionado De Haas. El centro del campo se podría haber rotaciones; Guido y Guerra jugarían en el pivote y arriba Sato y Danjuma precederían a Hugo Duro para jugar con un nueve nato..

Con todo, el posible once sería el formado por Dimitrievski; Gayà o Jesús Vázquez, Diakhaby, Pepelu, Tárrega, Maffeo; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Sato o Ugrinic; Danjuma y Hugo Duro

El posible once del Betis en Mestalla: Troy Parrot viaja

El Real Betis Balompié visita Mestalla con el propósito de mantener su invicto y sumar su segunda victoria consecutiva. Lo hace en mitad del mercado de fichajes y a expensas de los que puedan llegar, con la duda de Dani Ceballos. La gran incógnita es la de Troy Parrott, quien apenas llegará con tres entrenamientos junto al resto de compañeros. Pellegrini cuenta con él y ha entrado en la convocatoria, pero no parece que vaya a salir de inicio.

Las ausencias son las de Lo Celso, aunque ya ha vuelto a entrenar con sus compañeros, Aitor Ruibal y Diego Conde, además de la ya conocida de Gonzalo Petit al no disponer de ficha. Finalmente no regresará Ez Abde a una convocatoria después la lesión sufrida antes del Mundial.

Con todo, el posible once titular del Betis será el formado por Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca, Fornals; Antony, Riquelme y Cucho.