Basilio García Sevilla, 02 AGO 2026 - 19:04h.

El centrocampista almeriense acaba contrato en 2027 y su futuro está en el aire

Sofyan Amrabat, una opción vigente pero "muy difícil" para el Betis

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La pretemporada es un buen momento para testar canteranos. Algunos pasan los exámenes y otros no, pero solo unos elegidos son capaces de ganarse en verano un hueco en el primer equipo. En el estío del Real Betis Balompié hay varios chicos que están dándolo todo para convencer a Manuel Pellegrini: Morante, Iván Corralejo, Manu González… y uno de los que más están llamando la atención Gnangoro Bouaré.

El centrocampista de Vícar, que acaba de cumplir 22 años, ha cubierto muy buenos minutos con el primer equipo en la pretemporada, como muestra su actuación del sábado ante la UD Almería. Un partido especial para él, ya que se enfrentaba al equipo representativo de su provincia, pero nunca llegó a poner sus ojos en él tras pasar por La Cañada, Berja y El Ejido antes de que el Betis le ‘pescara’ y le cediera seis meses al Atlético Sanluqueño.

Así las cosas, según informa Diario de Sevilla, el futbolista tiene encima de la mesa una oferta de renovación. Su situación está en el aire, pues tiene un salario bastante bajo y una progresión que le deja algo corta la Segunda Federación donde, en principio, jugará el Betis Deportivo el próximo año. Además, hay varios equipos de LALIGA HYPERMOTION que han puesto sus ojos en él, con ofertas del Córdoba y el Burgos, así como el seguimiento del Granada -ante el que jugó hace una semana, también con buen rendimiento-, y el Cádiz.

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El futuro de Gnangoro

El contrato de Gnangoro expira en junio de 2027, y la idea sería ampliárselo tres o cuatro temporadas más, para buscarle una cesión en la categoría de plata del fútbol español. De no darse esta situación, el Betis estaría abierto a un traspaso por medio millón de euros en el que se guardaría un porcentaje de sus derechos, un tipo de operación habitual en los últimos años en el club heliopolitano.

Mientras tanto, esta semana todo hace indicar que el almeriense irá de nuevo con el primer equipo a Irlanda, donde jugará ante el Arsenal el próximo miércoles. Mientras no se cierra la plantilla, Pellegrini le ha dado oportunidades y ha respondido con mucha personalidad, presencia física, buen posicionamiento y anticipación. Características básicas para un jugador de su posición.