Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 19:12h.

Siete jugadores con dorsal del filial salen de inicio ante el Almería

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El Real Betis Balompié disputa este sábado su quinto partido amistoso de la pretemporada, midiéndose en el Estadio Ciudad de La Línea a la UD Almería, un equipo de los que aspira a todo en LALIGA HYPERMOTION que servirá como duro rival para el cuadro heliopolitano.

Para este amistoso, que llega tres días después de la goleada al Olympique de Lyon en el mismo escenario, Manuel Pellegrini ha tirado de numerosos canteranos, dándole la oportunidad de salir de inicio al guardameta Manu González, actual segundo portero del equipo ante la lesión de cierta gravedad de Diego Conde. Además, llama la atención la presencia en el once de Iker Losada, quien en principio es un descarte pero está contando con minutos ante la falta de atacantes.

El once está conformado por Manu González; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Gnangoro, Corralejo; Pablo García, Iker Losada, Morante; y Gonzalo Petit.

Pellegrini ha cambiado a diez de los once integrantes del once que salió de inicio ante el Olympique de Lyon, manteniéndose únicamente Pablo García en el equipo inicial. El equipo, que cuenta con siete jugadores con ficha del filial más un Junior Firpo que también se crió en la cantera verdiblanca, es más parecido al que jugó en Granada hace justo una semana, con cuatro cambios respecto a aquel.

En el banquillo heliopolitano esperarán su oportunidad Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Marc Bartra, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Fran García, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Marc Roca, Isco, Rica Fúnez y N'Goran. Llama la atención la presencia de Isco, que tiene opciones de tener minutos por primera vez en la pretemporada. No así Antony, que sigue sin entrar en una convocatoria.

El once del Almería

Por su parte, Xavier García Pimienta sale de inicio con Andrés Fernández; Marcos Luna, Pulido, Popovic, Jon Morcillo; Dzodic, Baba; Gui, Nico Melamed, Álex Sola; y Thalys.

En el banquillo almeriense esperarán su turno Alex Muñoz, Nelson Macedo, Rodrigo Ely, André Horta, Sergio Arribas, Kibambe, Dion Lopy, Bonini, Chirino, Embarba, Miguel de la Fuente, Jesús López, Bruno Iribarne y Quin Junyent.