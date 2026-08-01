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Horario y dónde ver el Real Betis - UD Almería gratis

Nelson Deossa, contra el Lyon
Pablo García, en el Granada - Betis. AFP7 / Europa Press
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Fin a una nueva etapa de la pretemporada del Real Betis Balompié, que este sábado parta de Marbella para regresar a Sevilla, pero con una parada importantísima a mitad de camino. Tras proclamarse campeón del Trofeo Ciudad de La Línea goleando a un rival de nivel como el Olympique de Lyon, los de Manuel Pellegrini repiten escenario y esperan repetir resultado en su quinto amistoso de la pretemporada, en el que se miden a la UD Almería.

El partido, el segundo de los dos del Betis en el Ciudad de La Línea, mide a los verdiblancos con uno de los 'gallitos' de LALIGA HYPERMOTION que, de hecho, se quedó fuera del ascenso en el partido de vuelta de la eliminatoria del play-off, cayendo ante el Málaga en casa. Un exsevillista como Xavier García Pimienta ha relevado al exbético Rubi para tomar las riendas de un equipo que vuelve a aspirar a lo más alto.

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Hasta ahora, el equipo verdiblanco ha ganado tres partidos -ante el Lotte en Alemania, ante el Recreativo en Huelva y ante el Lyon en La Línea- y ha sido derrotado en uno, en el Trofeo Ciudad de Granada ante el conjunto nazarí.

Los jugadores del Betis celebran un gol contra el Lyon
Los jugadores del Betis celebran un gol contra el Lyon. EFE
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Cómo y dónde ver el Real Betis - UD Almería

Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

Hora y día: este partido, el quinto de la pretemporada bética, se disputará este sábado 1 de agosto a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de La Línea, en La Lína de la Concepción (Cádiz).

Retransmisión onlineElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.

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