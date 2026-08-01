Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 11:30h.

Amistoso con el que el Betis cierra la concentración de Marbella

Pablo García se lo pone difícil al Betis

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Fin a una nueva etapa de la pretemporada del Real Betis Balompié, que este sábado parta de Marbella para regresar a Sevilla, pero con una parada importantísima a mitad de camino. Tras proclamarse campeón del Trofeo Ciudad de La Línea goleando a un rival de nivel como el Olympique de Lyon, los de Manuel Pellegrini repiten escenario y esperan repetir resultado en su quinto amistoso de la pretemporada, en el que se miden a la UD Almería.

El partido, el segundo de los dos del Betis en el Ciudad de La Línea, mide a los verdiblancos con uno de los 'gallitos' de LALIGA HYPERMOTION que, de hecho, se quedó fuera del ascenso en el partido de vuelta de la eliminatoria del play-off, cayendo ante el Málaga en casa. Un exsevillista como Xavier García Pimienta ha relevado al exbético Rubi para tomar las riendas de un equipo que vuelve a aspirar a lo más alto.

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Hasta ahora, el equipo verdiblanco ha ganado tres partidos -ante el Lotte en Alemania, ante el Recreativo en Huelva y ante el Lyon en La Línea- y ha sido derrotado en uno, en el Trofeo Ciudad de Granada ante el conjunto nazarí.

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Cómo y dónde ver el Real Betis - UD Almería

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

- Hora y día: este partido, el quinto de la pretemporada bética, se disputará este sábado 1 de agosto a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de La Línea, en La Lína de la Concepción (Cádiz).

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.