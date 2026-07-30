El Betis potencia sus virtudes desde la banda

Álvaro Borrego 30 JUL 2026 - 18:20h.

El fichaje de Fran García ha dado un salto de calidad a la plantilla, con mayor protagonismo para los laterales

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El Real Betis ofreció ante el Olympique de Lyon la mejor versión del verano, goleando 4-0 nada menos que a uno de sus posibles rivales en la próxima edición de la Champions League. Huelga decir que en pretemporada los resultados apenas poseen valor y que de poco sirve tomar conclusiones prematuras, aunque estos primeros cuatro amistosos sí que dejan entrever algunos de los detalles que marcarán el nuevo proyecto de Manuel Pellegrini. El sistema no registrará muchos cambios, apostando de nuevo por ese 4-2-3-1 lleno de alternativas, capaz de explotar sus virtudes con hombres rápidos desde los carriles pero también con gente que marque diferencias por dentro. No obstante, por momentos parece constatarse que esta vez los laterales volverán a tener un papel protagonista.

Y aunque aún es pronto para compararlo, dado que alcanzar ese nivel de antaño es sumamente complejo, lo visto hasta ahora sí que ofrece similitudes a aquel Real Betis de 2022 que tanto daño hizo desde los carriles, por aquel entonces con Álex Moreno y Héctor Bellerín. La llegada de Fran García parece haber brindado un salto de calidad al equipo. Un perfil de futbolista conocido por su incansable recorrido por la banda, con capacidad de abrir el campo y ofrecer soluciones en campo contrario, lo que permite a sus compañeros generar muchos más espacios.

El ya exfutbolista del Real Madrid ha destacado en estos primeros compromisos por su gran aceleración, su capacidad para desbordar y llegar a línea de fondo para poner centros precisos, con criterio en la toma de decisiones, además de ser tácticamente disciplinado en la recuperación.

Una virtud que permite al Real Betis marcar diferencias en fase ofensiva, lo que todavía debe ser mucho más efectivo cuando regresen jugadores como Ez Abde o Antony Matheus. En el flanco derecho parecer ir consolidándose Héctor Bellerín, quien este miércoles se entendió a las mil maravillas con Pablo García, dándole siempre una cobertura en ataque, lo que permitía al canterano tener un mayor abanico de opciones en zona de tres cuartos. Un aspecto que todavía no se debe tomar definitivo pero que sí parece que caracterizará al conjunto verdiblanco esta campaña que recién empieza, con mucho más protagonismo para los carriles.