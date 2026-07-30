Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 09:23h.

El marroquí no tiene intención de salir de La Cartuja

Roma y Newcastle tienen a Ez Abde en el radar

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Abde se ha convertido en las últimas horas en uno de los grandes nombres de actualidad en el Betis. El extremo marroquí, que se perdió el Mundial debido a una desafortunada lesión, continúa despertando el interés de múltiples clubes y a pesar de tener oportunidades para salir de La Cartuja, parece que no está dispuesto a ponerlo nada fácil.

Porque hay peticiones o gestos que, aunque no lo digan abiertamente, sí evidencian que Abde no está por la labor de forzar su adiós del Betis. El ex de Osasuna se ha mostrado encantado en el club y siempre que ha sido cuestionado por un posible adiós, ha dejado la puerta prácticamente cerrada.

Como ejemplo, su última petición a la Roma. Según cuenta Matteo Moretto, el atacante ex del Barça habría solicitado a los italianos duplicar su salario actual (alrededor de cinco millones) para irse del Betis, evidenciando que si sale de Sevilla será por una situación prácticamente irrechazable.

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El Betis tampoco lo pondrá fácil con Abde

Evidentemente, tampoco está dispuesto a ponerlo fácil el Betis, club que bien reconoce que necesita realizar alguna venta de gran importe pero que no por ello dejará ir a uno de sus mejores jugadores por un precio inferior al que debería.

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Con el mercado tan inflado, el Betis sabe que la velocidad, el desborde y el talento de Abde cuesta mucho dinero y las primeras informaciones apuntan a una solicitud superior a los 45 millones de euros, cifra a la que la Roma no parece dispuesta a llegar.

Con todo ello, parece que, al menos a día de hoy, el acuerdo Roma-Betis-Abde está lejos, muy lejos, de producirse, por lo que habrá que esperar más movimientos alrededor del extremo para saber si el mejor aliado de Antony sale o, por lo contrario, juega en la Champions League con la verdiblanca.