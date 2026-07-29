Álvaro Borrego 29 JUL 2026 - 22:43h.

El uruguayo, que volvió a cuajar un gran partido, reconoce que el compañero que más le ha sorprendido es Nelson Deossa

Las incongruencias de Nelson Deossa, el Betis y su futuro

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Facundo Bernal ha sido uno de los futbolistas más destacados en el triunfo del Real Betis sobre el Olympique de Lyon, al que los verdiblancos golearon 4-0, gracias a los goles de Bartra, Nelson Deossa, Riquelme y Pablo García. Si bien es pronto para tomar conclusiones fidedignas, el centrocampista uruguayo mostró toda una clase de disciplina táctica y una excelente lectura de juego para recuperar balones. Corta jugadas, se anticipa y distribuye con criterio. Una puesta en escena que sigue dejando sensaciones positivas, aunque todavía quede lejos el inicio de la competición oficial

En declaraciones postpartido, el uruguayo se mostró satisfecho por la puesta en escena del equipo, que supo entender a las mil maravillas lo que le exigió el entrenador: "Fueron muy importantes para nosotros. Estamos todavía en preparación, faltan jugadores y faltan ajustar detalles. Creo que lo estamos haciendo de muy buena manera y hay que seguir por este camino. El Lyon es un equipo de Champions. Tratamos de marcar mucha intensidad en los primeros minutos y creo que se vio reflejado en el campo".

Facundo Bernal aseguró sentirse muy bien, en un aprendizaje continuo: "Muy bien. Con los compañeros que tengo se hace todo muy fácil, con los referentes, cada día es espectacular para mí y me voy acoplando muy rápido al equipo", explicaba el centrocampista, que desveló qué le está pidiendo Manuel Pellegrini en estas primeras semanas de verano: "Estoy muy satisfecho con lo que me pide el entrenador, que sea ese pivote que trata de recuperar y juegue simple, sencillo, para que los que tengan calidad intenten jugar hacia adelante y concretar jugadas de gol".

Como curiosidad, el uruguayo se mostró sorprendido por el nivel de Nelson Deossa: "A algunos ya los conozco, porque los llevo viendo muchos años, pero el que más me sorprendió fue Deossa. Sé que es centrocampista y está jugando de 9. Me ha sorprendido totalmente. Está haciendo muy buen trabajo, más allá de lo que se habla de si se va o se queda. Él está metido con el Real Betis".