Basilio García Sevilla, 28 JUL 2026 - 22:32h.

Interés desde la Serie A y la Premier League por el extremo hispanomarroquí

Las limitaciones económicas del Betis para fichar

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El mercado sigue su curso y uno de los nombres que estaban llamados hace meses a ser actualidad en el Real Betis Balompié era el de Ez Abde. Sin embargo, el extremo verdiblanco se lesionó justo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no pudo participar con una Marruecos que avanzó hasta los cuartos de final y volvió a ser apeada por Francia, como en Qatar 2022. Así, no tuvo la oportunidad de mostrarse en el escaparate mundialista.

Pero su buena temporada en el Betis no ha pasado desapercibida. Con permiso de Pablo Fornals, fue el mejor de los verdiblancos durante todo el ejercicio, contribuyendo con goles y asistencias. En esas, en las últimas horas han surgido desde dos de las grandes ligas europeas un interés en hacerse con sus servicios, topándose con el alto precio en el que ha sido valorado el jugador en Heliópolis.

Según indican varios de los gurús italianos del calciomercato -Matteo Moretto, Fabrizio Romano o Filippo Biafora-, la Roma ya habría contactado con el club heliopolitano para conocer las opciones de fichar a Abde de cara a la próxima temporada.

La squadra romanista es poderosa a nivel económico, pero se ha encontrado con que el precio marcado para fichar al hispanomarroquí asciende a los 60 millones de euros, una cantidad demasiado alta que ha frenado un interés que viene de lejos, pues ya se ha producido en algunos de los últimos mercados. El alemán Kevin Schade, del Brentford, es otra de las opciones que manejan en la capital italiana. Con todo, queda más de un mes de mercado y se pueden producir numerosas idas y venidas.

El Newcastle también lo quiere

Además, desde la Premier League también hay un interés fuerte en el jugador. El medio inglés TEAMtalk informa de que el Newcastle United le mantiene en su agenda, y que está fuertemente decidido a buscar su fichaje.

Eso sí, el citado medio indica que el precio del jugador sería de 50 millones de euros, una cotización algo menor que la que se desliza desde Italia.

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El estado de Abde

Mientras tanto, Ez Abde ha estado trabajando en Sevilla en las últimas semanas para tratar de recuperarse de la lesión que sufrió en México justo antes del Mundial, y que obligó a su seleccionados a reemplazarle.

El extremo no estuvo en la concentración de Alemania, pero sí que ha viajado a Marbella este lunes para seguir su trabajo específico en la Costa del Sol, conviviendo con el resto de los jugadores del equipo. Su nombre seguirá sonando en el mercado de fichajes.