Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 11:52h.

El canterano disfrutó de su primera titularidad de la temporada y pide paso a gritos

José Antonio Morante ya piensa en el primer equipo del Betis tras su renovación: "Mi sueño"

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Que el Real Betis Balompié forje en su cantera a grandes promesas del fútbol no sorprende ya a nadie. Ahí está Fabián Ruiz, campeón de todo, y las selecciones nacionales de categorías inferiores llenas de futbolistas verdiblancos. Pablo García o Ángel Ortiz se han hecho un hueco en el primer equipo, y el siguiente en estar llamado a ello es José Antonio Morante.

Más allá de que sea conocido por ser hijo de Morante de La Puebla, torero de culto de la época contemporánea, el extremo se ha confirmado ya como una de las grandes promesas no solo del Betis, sino del fútbol nacional.

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Este sábado, volvió a disfrutar de minutos en el tercer partido amistoso de la pretemporada del equipo verdiblanco. Manuel Pellegrini le dio la titularidad en su segunda participación, toda vez que salió en la segunda parte en el Trofeo Colombino para disputar media hora y en el duelo ante el Lotte se encontraba aún de vacaciones.

No fue su mejor actuación, pero Morante sí que demostró que es un futbolista muy a tener en cuenta, con desparpajo y verticalidad, que ha dado un paso al frente con la intención de convencer al chileno de que será válido para el primer equipo. El verano del canterano ha sido muy movido, pues apenas ha disfrutado de una semana de vacaciones tras proclamarse campeón de Europa con una selección sub 19 que arrasó en el torneo, en el que además fue Bota de Oro al marcar cuatro tantos. Ahora, lo está dando todo. Quiere y puede quedarse en el Betis.

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“La verdad es que es un verano soñado, tanto con la selección y ahora incorporarte con el primer equipo, pues la verdad es que es un sueño hecho realidad. He tenido una semana de vacaciones y yo creo que es suficiente. Estar con el primer equipo del Betis es todo para mí”, expresaba el jugador en zona mixta tras el Trofeo Ciudad de Granada.

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La decisión del Betis con Morante

Con todo, el Betis tendrá que tomar una decisión con un jugador que está experimentando una progresión meteórica desde que se proclamara campeón de España con el equipo juvenil en 2025. En estos momentos, la opción de que se quede en el Betis Deportivo en Segunda Federación -el filial está muy pendiente de lo que suceda con el Cartagena- parece quedársele corta.

Mientras tanto, hace un par de semanas renovó su contrato hasta 2030, por lo que el club le tiene bien atado. También cambió de agencia de representación en primavera, pasando a estar asesorado por You First Sports. El club debe decidir si se lo queda alternando el filial con el primer equipo o si le da salida con una cesión para que sume minutos en una categoría competitiva.