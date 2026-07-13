Morante renueva hasta 2030

Pepe Jiménez Sevilla, 13 JUL 2026 - 20:26h.

El talentoso jugador hará la pretemporada con el primer equipo

España se proclama campeona de Europa sub 19 con Morante como pichichi del torneo y un récord para la historia

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este lunes la renovación del talento José Antonio Morante hasta 2030, asegurándose así su continuidad en la entidad tras sus últimas actuaciones en la élite.

Tras debutar el pasado año con el primer equipo, el chico realizará pretemporada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini tras su increíble explosión como bético... e incluso como internacional, donde se ha proclamado campeón sub 19 recientemente.

Con este paso, el Betis blinda al chico en un momento clave en su carrera, dando un importante paso ante los posibles interesados en su contratación.

Así lo ha anunciado el Betis:

"El Real Betis Balompié y José Antonio Morante han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista verdiblanco. De esta forma, el extremo ha extendido su contrato con el Club hasta 2030.

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José Antonio Morante Antúnez (La Puebla del Río, Sevilla, 28 de junio de 2007) se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas del Betis Deportivo. Además, la pasada temporada, el talentoso atacante llegó a debutar con el primer equipo del Real Betis Balompié en un partido de la UEFA Europa League.

Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final".