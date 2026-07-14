María Trigo Sevilla, 14 JUL 2026 - 07:57h.

El club desvela una foto de niño con Joaquín y hace públicas sus primeras declaraciones tras ampliar su contrato

Morante de la Puebla besa una camiseta del Betis tras triunfar en La Maestranza: "El más grande"

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José Antonio Morante Antunez va a seguir en el Real Betis. Tras una magnífica temporada tanto en el Juvenil como en el filial, redondeada con ser Campeón de Europa sub 19, el club verdiblanco anunció este lunes por la tarde la renovación de su canterano hasta 2030. Una ampliación de contrato que llega en el momento justo y antes de que el futbolista afronte unos días de vacaciones previos a hacer la pretemporada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

Morante Antúnez, muy feliz

Precisamente del primer equipo, con el que debutó la temporada pasada en un partido de Europa League, ya habla Morante Jr,: "La verdad que es un sueño seguir perteneciendo a este club y seguir dando pasos poco a poco hasta llegar al primer equipo. Agradecido con el club que ha apostado por mí y ahora toca demostrarlo en el campo y devolverle la confianza. El objetivo es claro, ascender a la primera RFEF y, de cara al primer equipo, toda la oportunidad que me den por intentar aprovecharla al máximo. Mi sueño es seguir dando pasos poco a poco en el club y llegar a ser jugador de la primera plantilla del Betis y darle mucha alegría a la afición".

"Están siendo años muy bonitos, que vienen camadas muy buenas y rodeado de compañeros con mucha calidad, yo creo que las cosas salen más fáciles", añadió también el pichichi del Europeo sub 19 e hijo del torero José Antonio Morante de La Puebla.

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Una foto con Joaquín

Al sellarse este acuerdo, otro gesto del Betis con su futbolista fue el de revelar una foto inédita de cuando José Antonio Morante era un niño. En ella, aparece vestido del Betis junto a Joaquín Sánchez y con una pelota de fútbol en la mano. Precisamente, el canterano suele jugar pegado a la banda derecha como lo hacía el mítico '17' verdiblanco.