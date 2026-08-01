Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 22:00h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Manuel Pellegrini

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El Real Betis Balompié ha sumado una nueva victoria en pretemporada, esta vez ante una UD Almería que llegaba mucho menos rodada y aún así demostró que no iba a ser un rival sencillo desde el principio. Iván Corralejo marcó el gol de la victoria a pase de Pablo García, pero la gran noticia fue el regreso de Isco Alarcón al césped.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores verdiblancos en el duelo ante los almerienses.

Manu González (7): Una de las novedades en el once, algo dubitativo en alguna salida, pero fue creciendo en confianza. Completó el partido, estuvo seguro en el tramo final y no encajó, con una gran parada sobre la campana a disparo de Arribas.

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Ángel Ortiz (5): Partido más gris del canterano, que apenas se prodigó en labores ofensivas.

Diego Llorente (6): Salvó un gol en la línea tras un error de Manu González. El Almería de la segunda parte le puso en más apuros, pero nada que no pudiera solventar.

Valentín Gómez (5): Pieza clave para que el equipo mantuviera la portería a cero pese a que el Almería creció en ataque con los Embarba, Arribas, De la Fuente y compañía. El único que completó el partido.

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Junior Firpo (4): O experimenta una inesperada mejoría de nivel, o lo va a tener muy crudo con Fran García por delante. Con poco poso y en ocasiones demasiado rudo.

Gnagnoro (6): Un gran despliegue físico en el centro del campo hasta el punto de acabar exhausto y con algún que otro golpe.

Iván Corralejo (7): Abrió el marcador definiendo con tranquilidad, pero también estuvo en casi todas las jugadas peligrosas del Betis hasta entonces. Desparpajo y muchas ganas del de Valverde del Camino.

Pablo García (6): Tuvo la primera del Betis, aunque cayó en fuera de juego. Precipitado y poco preciso, se le iba escapando otra oportunidad de las manos hasta que gestionó a la perfección la jugada del 1-0, asistiendo a Iván Corralejo tras robar y controlar con calidad.

Iker Losada (5): Sacó el balón parado mientras estuvo en el césped e incluso tuvo ocasión de marcar y dio una magnífica asistencia a Pablo García que el canterano no aprovechó. No cuenta y saldrá, pero está dándolo todo en pretemporada.

Morante (8): La que le dio a Marcos Luna... Tuvo una clarísima a la media hora tras una gran jugada personal, otra nada más volver del descanso. Fue el mejor del Betis una vez más y está pidiendo a gritos un hueco.

Gonzalo Petit (4): Más presente en defensa que en ataque. Aunque su labor sea encomiable, no es lo mejor que se puede decir de un delantero.

Suplentes:

Héctor Bellerín (6): Veteranía y solvencia para contener a Quim y a Cipenga.

Fran García (5): Muy largo en la banda izquierda. Parece más un extremo que un lateral.

Marc Roca (5): Salió para contener.

Nelson Deossa (4): Volvió a jugar de ‘9’ y sigue participando como uno más mientras su salida no se concreta. Se nota que no es su posición predilecta.

Facundo Bernal (5): Presencia física y una pérdida final que pudo propiciar el empate.

Isco Alarcón (5): Su presencia en el césped fue la gran noticia del día en La Línea.

Pablo Fornals (5): Su presencia se notó en el campo sin necesidad de hacer nada del otro mundo.

Rodrigo Riquelme (s.c.): Poco tiempo.

Emmanuel (s.c.): Pocos minutos. Un buen corte, una pérdida absurda...

Entrenador:

Manuel Pellegrini (6): Nueva victoria en una pretemporada casi inmaculada hasta el momento. Los canteranos están dando la cara, especialmente Corralejo y Morante este sábado ante el Almería, y cuando salen los pesos pesados el equipo se asienta en el campo. Le falta un delantero como el comer, pero ya está de vuelta el Cucho.