El plan del Betis con Gnangoro Bouare, el interés del Rayo y su futuro inmediato

Álvaro Borrego 12 AGO 2026 - 18:55h.

El Rayo ha solicitado la cesión del jugador y el Betis espera a que acepte o rechace la oferta de renovación para tomar una decisión

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El futuro de Gnangoro Bouare no está ni mucho menos definido. El Rayo Vallecano ha solicitado la cesión del centrocampista, contemplando incluso la posibilidad de firmarlo en propiedad si entra en precio, pero el Real Betis Balompié no contempla esa posibilidad de préstamo, al menos hasta que no se defina la situación contractual del futbolista. El club le ha puesto sobre la mesa una oferta para renovar por tres temporadas más, habida cuenta que su contrato expira en 2027, y solo si no se alcanza un acuerdo (que aún no lo hay) la entidad empezará a contemplar ofertas en busca de una posible venta.

Según informaban los compañeros de Mundo Betis, el futbolista todavía no ha aceptado esa propuesta de renovación, dado que no quiere jugar en Segunda RFEF y si finalmente aceptase sería con la condición de tener un puesto en el primer equipo. Una posibilidad que no se descarta ni mucho menos, dado que la idea pasa por no firmar a otro pivote y si así es finalmente Gnangoro Bouare tendría oportunidad de hacerse un hueco a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien además confía y mucho en las posibilidades del jugador nacido en Almería.

El centrocampista de Vícar, que acaba de cumplir 22 años, ha cubierto muy buenos minutos con el primer equipo en la pretemporada, como muestra su actuación del sábado ante la UD Almería. El Rayo Vallecano no es el único en haber preguntado por su futuro. Con su situación en el aire, habida cuenta de que tiene un salario bastante bajo y una progresión que le deja algo corta la Segunda Federación, también hay varios equipos de LALIGA HYPERMOTION que han puesto sus ojos en él, con propuestas del Córdoba y el Burgos, así como el seguimiento del Granada -ante el que jugó hace unas semanas, también con buen rendimiento-, y el Cádiz.