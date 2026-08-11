El Betis reconsidera su decisión y finalmente desestima el fichaje de Pepe Calderón

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 18:09h.

El Betis tenía un acuerdo para incorporarlo a su organigrama de cantera, pero finalmente ha reconsiderado su decisión y parece que Pepe Calderón no llegará al club

La reacción de Natan cuando le preguntan sobre una posible salida del Betis

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis Balompié ha decidido desestimar finalmente el fichaje de Pepe Calderón. El sevillano, natural de Morón de la Frontera, había alcanzado un acuerdo para convertirse en el nuevo jefe de captación nacional para las categorías pre élite, más enfocadas a las etapas de infantil y cadete, pero las partes se tomaron un tiempo breve para reconsiderar su decisión y finalmente no terminará recalando en el organigrama de cantera debido a que finalmente no se ha encontrado el consenso unánime. Se da la curiosidad que su nombre ya estuvo sobre la mesa en varias etapas anteriores, pero nunca terminó por darse.

Pepe Calderón, licenciado en la Universidad de Sevilla, con un Máster en Big Data Deportivo por la Universidad Católica de Murcia, dio sus primeros pasos en el equipo de ojeadores de Pablo Blanco, estando ligado durante once años al Sevilla FC. Durante esa etapa el sevillano descubrió, por ejemplo, a Luis Alberto, procedente del Xerez Alternativa, y Alberto Moreno, al que vio por primera vez como extremo en El Cerro del Águila, para el infantil B del Sevilla FC.

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Luego estuvo siete temporadas en el Málaga, donde llegó a ser secretario técnico entre diciembre de 2015 y octubre de 2017. En junio de 2018 llegó al NK Istra de Croacia y durante el último año ha trabajado para Five Eleven Capital, el fondo para el que trabajó en su día Antonio Cordón. Curiosamente en algunas de esas aventuras trabajó codo con codo junto a Carlos Jiménez, ahora segundo de José Ignacio Navarro en Nervión.

Estos últimos meses se ha llevado a cabo una profunda renovación de todo el organigrama, otorgando mayor responsabilidad a la metodología que encabeza Tino Luis Cabrera, con Alberto Cordero como nuevo secretario técnico tras la salida de Óscar Carazo, la promoción de Juan Rojo desde el femenino y las salidas de Gustavo Sánchez y Nacho Castillo, que terminó incorporándose al Levante.