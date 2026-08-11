El Betis ficha a Pepe Calderón para su organigrama de cantera

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 12:37h.

El ex de Debreceni, Málaga o Sevilla llegaría para ser jefe de captación nacional de la cantera del Betis

El Betis descarta en estos momentos a Sofyan Amrabat y prioriza el fichaje de un delantero

Compartir







El Real Betis está negociando la llegada de Pepe Calderón para reforzar el área de cantera. Estos últimos meses se ha llevado a cabo una profunda renovación de todo el organigrama, otorgando mayor responsabilidad a la metodología que encabeza Tino Luis Cabrera, con Alberto Cordero como nuevo secretario técnico tras la salida de Óscar Carazo, la promoción de Juan Rojo desde el femenino y las salidas de Gustavo Sánchez y Nacho Castillo, que terminó incorporándose al Levante. Precisamente esa era la última asignatura pendiente del organigrama que dirige Miguel Calzado, suplir esta serie de salidas, y según han avanzado los compañeros de ABC y ha podido saber ElDesmarque la entidad está perfilando la llegada de su nuevo jefe de scouting.

Pepe Calderón es licenciado en la Universidad de Sevilla, con un Máster en Big Data Deportivo por la Universidad Católica de Murcia. Posee más de dos décadas de trayectoria en el fútbol profesional, con proyectos en LaLiga -Sevilla FC y Málaga- además de aventuras internacionales en países como Croacia o Hungría, donde coincidió en el Debreceni con el exbético Carlos Jiménez, ahora segundo de José Ignacio Navarro en Nervión.

Pepe Calderón descubrió, por ejemplo, a Luis Alberto, procedente del Xerez Alternativa, y Alberto Moreno, al que vio por primera vez como extremo en El Cerro del Águila, para el infantil B del Sevilla FC.

Su última aventura fue en el Debreceni, una de las revelaciones del fútbol húngaro. El club cambió el 50% de la plantilla, profesionalizó muchas áreas y se firmaron 12 nuevos futbolistas prácticamente a coste cero. Con un presupuesto de los más bajos de la categoría, hubo que reducir la masa salarial y completar la plantilla con un solo traspaso, siendo el resto jugadores libres o cedidos. Con pocos recursos pero una labor encomiable. El club pasó de pelear por el descenso a codearse de tú a tú con los colosos de Hungría. De salvarse en la última jornada y ser el más goleado de la liga a superar durante muchas fases de campeonato nada menos que a equipos como el Ferencvaros, clasificándose para las rondas previas de competición europea.

Pepe Calderón posee el título de Entrenador UEFA Pro y tras once años trabajando para el equipo de ojeadores del Sevilla FC estuvo siete temporadas en el Málaga, donde llegó a ser secretario técnico entre diciembre de 2015 y octubre de 2017. En junio de 2018 llegó al NK Istra de Croacia y durante el último año ha trabajado para Five Eleven Capital, el fondo para el que trabajó en su día Antonio Cordón.