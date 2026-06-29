El Betis prescinde de Gustavo Sánchez y Nacho Castillo para la cantera

Álvaro Borrego 29 JUN 2026 - 12:49h.

El club ha prescindido de Gustavo Sánchez, un histórico de la cantera tras 21 años de vinculación ininterrumpida, y Nacho Castillo, hasta ahora jefe de captación nacional

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El Real Betis Balompié ha prescindido de los servicios de Gustavo Sánchez, un histórico de la cantera tras más de dos décadas de vinculación ininterrumpida, y Nacho Castillo, hasta ahora jefe de captación nacional. Según avanzaban los compañeros de ABC el área que lidera Miguel Calzado ha tomado esta determinación obedeciendo al profundo proceso de reestructuración al que se está sometiendo la cantera, en la que a partir de ahora asumirá una mayor responsabilidad el área de metodología que dirige Tino Luis Cabrera. Una serie de salidas que se suman a la de Óscar Carazo, hasta hace unas semanas secretario técnico del fútbol formativo y cuyo lugar pasó a ocupar Alberto Cordero.

Gustavo Sánchez llegó al club en 2004 y ha atesorado de dos décadas de experiencia en la entidad, síntoma inequívoco de por qué es la persona que mejor conoce los entresijos de la cantera. Empezó dirigiendo el Alevín A, continuando posteriormente en el Infantil A durante 3 temporadas, 5 cursos ligueros en el Cadete A y una temporada en el Juvenil A, además de unos partidos en el filial, siendo partícipe de la formación de, entre otros, Fabián Ruiz, Dani Ceballos, Junior Firpo o Ignacio Abeledo. Ahora ejerce como coordinador de fútbol 11, siendo su labor decisiva para el control de residencias, la situación contractual de algunos jugadores o el día a día de los más jóvenes. A lo largo de estos años su aportación ha sido importante en el crecimiento de otros como Loren Morón o Aitor Ruibal, además de ser partícipe directo, junto a Carlos Jiménez, de la captación de Assane Diao, Yanis, Sorroche, Raúl García de Haro o Jesús Rodríguez, por poner unos ejemplos.

Desde la salida de Carlos Jiménez fue Nacho Castillo quien tomó el relevo como jefe de captación nacional. Titulado con el curso de director deportivo de la RFEF y entrenador UEFA PRO que se curtió en distintas etapas como coordinador deportivo de AD Nervión o San Roque, entre otros, durante los últimos años ha tenido especial incidencia en la incorporación de jugadores para las etapas de fútbol 11, dando éxitos notorios a la entidad, además de ser el encargado de confeccionar el Betis C, que esta temporada ha logrado el cuarto ascenso consecutivo. Sus virtudes para captar talento tuvieron mucha trascendencia para que luego hayan tenido protagonismo en el Real Betis promesas tales como Yanis, Jesús Rodríguez, Assane Diao, Manu González, Sorroche, Pleguezuelo, Félix Garreta o Ángel Ortiz, este último descubierto por José Luis Mena y Jose Wanceulen, dos scouting del club que lo reclutaron para la cantera.