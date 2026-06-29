Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUN 2026 - 12:28h.

El tenista griego ha decidido no aumentar la polémica tras las declaraciones de Badosa hace unos días

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Las declaraciones de Paula Badosa sobre su ruptura con Stefanos Tsitsipas siguen generando reacciones. Hace apenas unos días, la tenista española se sinceró sobre el final de su relación con el tenista griego y le lanzó un dardo por cómo había acabado el vínculo entre los dos jugadores. Ahora ha sido el propio Tsitsipas quien ha roto su silencio para responder a esas palabras y lo ha hecho con una reflexión llamativa. El griego ha hablado sobre este asunto en una entrevista concedida a Matchpoint247, donde ha sido preguntado por la relación que mantiene actualmente con Badosa tras la separación.

Stefanos Tsitsipás pasa de la polémica

Las palabras del tenista contrastan por completo con las declaraciones recientes de Paula Badosa, quien reconoció que el proceso de ruptura no había sido sencillo y que todavía estaba centrada en recuperar la estabilidad tanto dentro como fuera de las pistas. El exnúmero tres del mundo ha asegurado que su intención es mantener una relación profesional con la española. “Creo que es una buena persona y de verdad espero que tengamos una relación normal dentro del circuito. Necesito paz y tranquilidad en mi vida. Eso es lo que más busco ahora mismo”, afirmó.

Además, Tsitsipás ha querido dejar claro que no guarda ningún tipo de resentimiento por lo sucedido durante su relación. “No guardo rencor a nadie. No tengo motivos para odiar a nadie. Mis padres me educaron con unos principios y sigo intentando vivir de acuerdo con ellos”, explicó. El mensaje del griego parece cerrar cualquier posibilidad futura de una confrontación pública entre ambos y apuesta por pasar página y mantener una relación cordial con la española.

Los dos jugadores ya están inmersos en la preparación de Wimbledon. Paula Badosa debutará en el torneo británico mañana martes 30 de junio a las 14:50h horario peninsular frente a la estadounidense Emma Navarro, aunque la hora exacta probablemente varíe y Stefanos Tsitsipás jugará su primer partido hoy lunes 28 de junio a las 13:40h horario peninsular contra el francés Hugo Gaston.