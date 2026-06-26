Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 13:16h.

El tenista madrileño tiene a muchos de los favoritos en su lado del cuadro

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Rafa Jódar ya conoce el cuadro con el que debutará en Wimbledon y el sorteo no ha sido especialmente benévolo con el joven tenista español. El madrileño afronta su primera participación en el cuadro principal del Grand Slam londinense, que contará con la ausencia de Carlos Alcaraz, por lo que el foco sobre la representación española recae en buena medida sobre el tenista de Leganés. El español abrirá su participación frente al británico Paul Gill y, en caso de superar esa primera ronda, el nivel de exigencia aumentaría de forma considerable ya que en una hipotética cuarta ronda (octavos de final) se enfrentaría al número uno del mundo, Jannik Sinner.

El camino de Rafa Jódar en Wimbledon

Si Jódar gana a Paul Gill en el primer encuentro del torneo, se enfrentaría en segunda ronda a Denis Shapovalov o Pablo Carreño. A partir de ahí, el cuadro no ofrece muchas concesiones para el joven tenista. En una hipotética tercera ronda podrían aparecer Luciano Darderi, Shintaro Mochizuki o Ethan Quinn, antes de un posible cruce frente al número uno del mundo, Jannik Sinner, en los octavos de final. Si Jódar consiguiera vencer al italiano y firmar una de las grandes sorpresas del torneo, en cuartos de final le esperarían rivales del nivel de Tommy Paul, Hubert Hurkacz o Daniil Medvedev.

Las semifinales tampoco serían más sencillas. Novak Djokovic aparece como el principal favorito de esa parte del cuadro, aunque Félix Auger-Aliassime, número 4 en el ranking ATP, y Andrey Rublev también figuran como posibles adversarios. En una hipotética final, el español podría medirse a jugadores como Taylor Fritz, Alexander Zverev, Ben Shelton o Arthur Fils, todos ellos situados en la parte opuesta del cuadro.

El camino es, sin duda, uno de los más exigentes posibles para un debutante, pero Jódar tiene el reto de estrenarse en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial y con la oportunidad de medirse desde el primer momento a algunos de los mejores jugadores del circuito.