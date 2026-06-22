Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUN 2026 - 12:10h.

El padre del tenista argentino tiene fobia a viajar en avión

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Francisco Cerúndolo firmó este domingo uno de los mayores hitos de su carrera al proclamarse campeón del ATP 500 de Queen’s tras derrotar al estadounidense Tommy Paul en una gran actuación del argentino. El de Buenos Aires se convirtió en el primer tenista de su país en levantar el prestigioso trofeo sobre la hierba londinense y que sirve como antesala a uno de los Grand Slams más importantes del circuito, el de Wimbledon. Este logro va más allá del éxito deportivo ya que en la grada se encontraba su padre, Alejandro “Toto” Cerúndolo, que había conseguido algo que parecía imposible, subir a un avión y viajar al extranjero para ver jugar a su hijo por primera vez en toda su carrera profesional.

Francisco Cerúndolo hace historia en Queen's

El tenista argentino venció al estadounidense Tommy Paul por 6-7, 6-4 y 6-3 en 3 horas y 2 minutos. El de Buenos Aires se ha convertido en el primer jugador de su país en levantar el trofeo Queen's y sus datos en hierba en comparación con sus compatriotas son llamativos. Cerúndolo solo había logrado ganar un torneo de esta superficie y fue en el ATP Eastbourne 2023, derrotando en la final al propio Paul. Lo curioso es que tras esa victoria, se convirtió en el segundo argentino en ganar un título en hierba desde 1995 y ayer volvió a hacer historia

Al igual que ocurre en España, los tenistas argentinos suelen desenvolverse mejor en tierra batida, pero se ha demostrado que el de Buenos Aires, si es regular, puede ganar en cualquier superficie. "Está siendo un año increíble hasta ahora para mí, para mi hermano, para muchos argentinos. Tenemos 10 u 11 casi en el top 100. Argentina es un país fantástico. No tenemos los recursos que tienen otros países y aun así competimos al más alto nivel, intentando traer la mayor cantidad de jugadores posible", dijo tras el partido.

El padre de Francisco Cerúndolo tiene fobia a viajar en avión

Según ha desvelado el diario La Nación, la historia de Alejandro "Toto" Cerúndolo, padre de Francisco, es casi tan sorprendente como el título de su hijo. Él fue tenista profesional y entrenador de referencia en Argentina y desarrolló fobia a los aviones después de lo mucho que le impactó cuando era niño la tragedia de los Andes en 1972 y los numerosos vuelos turbulentos que había sufrido durante su etapa como técnico.

Durante décadas estuvo intentando superar esa fobia acudiendo a especialistas, realizando cursos y buscando distintas soluciones, pero nunca consiguió reunir el valor suficiente para realizar un viaje largo. El "Toto" no pudo acompañar a sus dos hijos tenistas en los momentos más importantes de sus carreras deportivas, pero esta semana todo cambió.

Francisco Cerúndolo estaba jugando a un gran nivel en Queen’s y, empujado por su esposa, Alejandro decidió viajar a Londres. El "Toto" cuenta que el trayecto fue una auténtica odisea y que tuvo que tomar medicación para combatir la ansiedad, pero acabó llegando para presenciar a uno de sus hijos levantar el trofeo más importante de su carrera. Al acabar el encuentro, Fran Cerúndolo habló sobre esto. "Es la primera vez que mi papá toma un vuelo y viene a verme jugar fuera de Argentina. Hoy es el Día del Padre en Argentina así que le dedicó esta victoria a él".