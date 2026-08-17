Kang In Lee responde al objetivo del Atlético de Madrid y su sorpresa con Simeone

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 13:04h.

El coreano se presenta en sociedad antes del debut liguero

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

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El Atlético de Madrid ha presentado en sociedad a Kang In Lee este lunes. Tras una nueva sesión de entrenamiento en la que Julián Álvarez acaparó focos, el mediocentro ofensivo compareció ante los medios en la sala de prensa rojiblanca. Allí, el futbolista de Corea del Sur respondió a todo tipo de cuestiones.

Kang In Lee presionó para poder vestir la camiseta colchonera. Con el estreno en LALIGA EA Sports de fondo, el centrocampista puso el foco en el inicio de la competición oficial, pero también habla de nombres propios.

Las palabras de Kang In Lee en el Atlético de Madrid

Llega con mucha ambición. "Lo primero, muchas gracias por las palabras del presidente y la bienvenida de todos. Estoy muy contento de unirme a este gran club, con ganas de empezar y ayudar al equipo, también de poder ganar muchos títulos juntos".

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Su primera vez en el Metropolitano. "Creo que va a ser un día muy especial para mí. Me han contado que la afición es la mejor del mundo y que siempre están con el equipo. Con muchas ganas de poder demostrarles el miércoles que soy un jugador que puedo ayudar".

¿Por qué el Atlético de Madrid? "Lo primero es el club. Desde pequeño estuve creciendo en España y sabía el gran club que era. Cuando comunicaron con mis agentes solo tenía en mi cabeza poder venir aquí".

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Impresionado con Simeone. "Lo que más me ha sorprendido, y lo más diferente que he notado a los equipos anteriores, es la pasión que tiene. Creo que pasa el día a día con muchas ganas y eso a los jugadores lo transmite. Es algo muy importante".

El dorsal de Griezmann. "Como todos sabemos, el número 7 en el Atlético de Madrid es especial y que han llevado muchas leyendas. Intento no pensar en el número, lo importante es mejorar en el día a día. Más que pensar en otras cosas, mi objetivo es ayudar".

Sus objetivos. "Este equipo está preparado para ganar. Tenemos un grandísimo cuerpo técnico y equipo de futbolistas. Es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo. En lo colectivo, el trabajo en el día a día es lo más importante".