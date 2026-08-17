El Real Madrid da un giro a su modelo con actos 'secretos' para todos los fichajes

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 14:08h.

No sigue el patrón de años anteriores

Jorge Valdano explica la derrota del Real Madrid en el fichaje de Rodri: "Lo que le resta"

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El Real Madrid deja atrás el fichaje fallido de Rodri Hernández, ya cerrado por el FC Barcelona, y se centra en el debut en LALIGA EA Sports. Sin dar por finalizado su particular mercado de incorporaciones estivales, el club blanco pone el foco en los activos que sí tiene en nómina y apuesta por un cambio radical en los próximos días.

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El Real Madrid da un giro al modelo

Según avanza Okdiario.com, y como ha podido confirmar este periódico, la entidad merengue cambia su modelo y apuesta por la privacidad. En este sentido, el Real Madrid presentará oficialmente a José Mourinho y todos sus fichajes veraniegos de manera privada, en un entorno familiar y en las instalaciones de Valdebebas.

De esto modo, y en actos prácticamente 'secretos', los futbolistas no realizarán declaraciones ante los medios de comunicación. Solo estarán acompañados por el presidente Florentino Pérez, con el que probablemente se fotografiaran.

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Otro cambio en el club blanco

El Real Madrid continúa con la remodelación de su estadio y desde este domingo ya puede verse en su fachada el nombre de 'Bernabéu', cuyas letras han terminado de colocar los operarios durante estos días, a falta de la instalación del escudo del club. Las obras comenzaron en mayo de 2019 y, algo más de siete años después de su inicio, desde el Paseo de la Castellana en Madrid ya puede leerse el apellido del expresidente (1943-1978) que da nombre al coliseo blanco, a falta de instalar el escudo de la entidad, lo que se llevará a cabo durante la próxima semana.

Lo más llamativo de esta denominación es que desaparece el nombre completo, 'Santiago Bernabéu', tal y como lucía anteriormente en honor al que fue presidente del Real Madrid, quien inauguró en diciembre de 1947 el Nuevo Estadio de Chamartín y que asistió a otro bautismo en 1955, cuando la Asamblea General de Socios decidió que el recinto luciese su nombre "como reconocimiento a su labor".

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Ahora, debido a razones comerciales y a la imagen de la marca madridista, sólo queda el apellido.

Por otra parte, el estadio luce un diseño vanguardista, muy distinto al anterior, debido a la nueva estructura de su exterior formada por bandas de acero y líneas variables que permitirá iluminar y proyectar imágenes al exterior.

Los aficionados acudirán al estadio por primera vez en esta nueva temporada el 26 de agosto para ver el partido de LaLiga EA Sports 2026-2027 que el Real Madrid jugará contra la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada del torneo, que los merengues disputarán después de la segunda -el sábado 22 visitará al Espanyol-.