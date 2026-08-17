Llega el gran estreno de ‘El Chiringuito’ en Energy con un fichaje del Real Madrid como primera exclusiva

Fran Duarte Madrid, 17 AGO 2026 - 11:37h.

Mediaset España estrena el 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol el 17 de agosto en Energy y Cuatro

También en directo y a la carta a través de Mediaset Infinity

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Este lunes 17 de agosto a las 00:00h se estrena el programa líder de la noche deportiva en Mediaset. ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol comienza su nueva andadura en Energy de lunes a jueves y los domingos en Cuatro. Un estreno que coincide con el inicio de la temporada de LALIGA y en pleno mercado de fichajes con muchísimas novedades. Y para que no te pierdas el primer programa, Josep Pedrerol ha prometido que la primera exclusiva del programa en Mediaset será un fichaje del Real Madrid.

El programa contará con sus colaboradores habituales, rostros históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre muchos otros, que integrarán el equipo de debate que rotará a diario en función de los acontecimientos de la jornada.

Estos tertulianos estrenarán el primer programa con un ojo puesto en las últimas noticias de fichajes como el acuerdo cerrado de Rodri con el Barça tras rechazar al Real Madrid o el culebrón con Julián Álvarez. Después de un verano repleto de sorpresas como el Mundial de España, el programa regresa con muchas ganas de analizar todas las polémicas, los goles y los protagonistas de cada jornada manteniéndose fiel a su comunidad. De esta manera, el programa potenciará la interacción multicanal dando voz a sus espectadores a través de la integración en tiempo real de sus redes sociales.

La nueva imagen de 'El Chiringuito'