Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 16:57h.

Alejandro Davidovich sumaba 0-5 en finales en su carrera

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El malagueño Alejandro Davidovich está de enhorabuena tras conseguir el primer título de su carrera en el circuito ATP después de una racha de 0-5 en finales al lograr el ATP 250 de Mallorca. El español venció a Ethan Quinn por 7-6 (4) y 6-3 y lo celebró con un grito de rabia por quitarse esta maldición en una competición en hierba con la que ya prepara su participación en Wimbledon.

El tenista español Alejandro Davidovich consideró que ha roto "una barrera de finales", tras alzar su primer título a nivel ATP, en el torneo 250 sobre hierba de Mallorca: "Es una semana muy positiva, he roto una barrera de finales y eso me da mucha confianza para seguir trabajando con mi equipo, seguir creyendo en alto", dijo instantes después del choque.

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Respecto al partido, explicó que fue "muy exigente, con muchos nervios en el primer set", pero cuando la ganó se sintió "más tranquilo", con la sensación de que su rival "tenía que dar más de su nivel" para ganarle.

El recuerdo de las cinco finales perdidas anteriormente no estaba en su cabeza antes del partido: "Estaba tranquilo, sabía que me decía que si perdía no pasaba nada, pero que luchase hasta el final. Es lo que me pide Pepo (Clavet), que luche todas las bolas, y no pensar mucho en el marcador", subrayó.

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Alejandro Davidovich mira ya a Wimbledon

Sin embargo, el malagueño no tendrá tiempo de celebrarlo: "Lo disfrutaremos ahora en el avión de camino a Wimbledon, echaremos unas cartas y eso será todo porque nos vamos esta noche", declaró. El andaluz se estrenará en el All England Club a una dura prueba de toque en la primera ronda ya que el sorteo le deparó un duelo contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que se ha colado entre los 50 mejores tenistas del mundo en el ránking ATP.