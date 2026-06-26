Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 14:02h.

La tenista española no ha tenido suerte en el sorteo del cuadro y Serena Williams ha evitado a las cabezas de serie

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Paula Badosa ya conoce su camino en Wimbledon y el sorteo no le ha deparado un debut sencillo. La tenista española arrancará su participación frente a Emma Navarro, 25º del mundo, reciente finalista en Nottingham y una de las jugadoras más en forma sobre hierba en las últimas semanas. Badosa llega al tercer Grand Slam de la temporada con el objetivo de reafirmar las buenas sensaciones de las últimas semanas en un torneo marcado por el regreso de Serena Williams, que competirá gracias a una invitación de la organización tras 4 años alejada del circuito. La estadounidense volverá a pisar la hierba del All England Club, donde conquistó siete títulos individuales, iniciando su camino frente a la australiana Maya Joint, de tan solo 20 años.

El camino de Serena Williams en Wimbledon

El gran foco del sorteo estaba en Serena Williams. La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, volverá a competir en el torneo londinense gracias a una 'wild card' y comenzará su participación frente a Maya Joint, una jugadora nacida varios años después de que Serena levantara su primer título en Wimbledon.

En caso de superar ese encuentro, la estadounidense podría cruzarse con Alex Eala en segunda ronda y tendría un posible duelo frente a la número 3 del mundo Iga Swiatek, en tercera ronda. Por tanto, Serena tendrá un recorrido complicado y verla en las rondas finales sería una sorpresa.

El camino de Paula Badosa en Wimbledon

El cuadro no ha sonreído a la española. Su estreno será frente a Emma Navarro, con quien ya tiene cuentas pendientes después de caer ante la estadounidense en los cuartos de final del US Open 2024. Además, Navarro aterriza en Londres en un gran momento de forma tras derrotar a Iga Swiatek en Bad Homburg y alcanzar la final del torneo de Nottingham. Si consigue superar ese primer compromiso, el nivel seguiría aumentando en un cuadro plagado de cabezas de serie y aspirantes al título, obligando a la española a ofrecer su mejor versión desde el primer día si quiere avanzar con opciones hacia las rondas finales.