Paula Badosa vence a Coco Gauff en Berlín y no puede evitar romper a llorar

Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 23:08h.

Paula Badosa recupera su mejor nivel durante el WTA 500 de Berlín superando a Coco Gauff y clasificándose para los cuartos del torneo

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Paula Badosa ha regresado a la senda de la victoria. Un día después de ganar contra Suzan Lamens, la tenista ha superado hoy a Coco Gauff en el WTA 500 de Berlín. Un subidón para la española después del calvario que ha pasado con las lesiones y por eso no ha podido evitar romper a llorar una vez ha terminado el partido. La catalana perdió el primer set 1-6, pero a partir de ahí cambio el chip y fue un auténtico vendaval contra la tenista americana. El resultado final fue ese 1-6, 6-3 y 6-2 y nada más terminar el último punto ya se le pudo ver visiblemente emocionada.

No se trata de una victoria más y así lo ha aclarado Paula al comentar sus sensaciones nada más terminar. "Puedes ver que estoy muy emocionada. Ha sido muy duro”, ha comentado Badosa medio llorando de la emoción de poder sentirse bien con su cuerpo y volver a ganar partidos. “Hace un año me lesioné aquí. Desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verme a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí. Sé que sólo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Coco. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que finalmente me vi a mí misma en la pista”, sentenciaba sin poder evitar las lágrimas.

Paula Badosa vuelve a la senda de las victorias