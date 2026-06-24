Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 12:39h.

El tenista serbio iba a disputar la exhibición de Hurlingham y ha desaparecido de los cruces

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La cuenta atrás para Wimbledon ha comenzado marcada por la incertidumbre alrededor del estado físico Novak Djokovic. El tenista serbio, siete veces campeón del torneo inglés y uno de los aspirantes al título, ha desaparecido de forma inesperada del orden de juego de la exhibición de Hurlingham, uno de los eventos previos al tercer Grand Slam de la temporada. La organización del Giorgio Armani Tennis Classic había anunciado que Djokovic se enfrentaría este miércoles a Karen Khachanov, pero cuando se publicó oficialmente el programa de partidos, el nombre del balcánico ya no figuraba entre los participantes. En su lugar, han elegido al estadounidense Martin Damm.

Todo ello sucede a escasos días de que los favoritos debuten en Wimbledon y con un cuadro masculino bajo mínimos, como ya ocurriera en Roland Garros. Carlos Alcaraz, uno de los grandes nombres llamados a pelear por el título, continúa pendiente de la evolución de su lesión de muñeca y, por el momento, no va a participar en el torneo londinense.

Novak Djokovic hace saltar las alarmas a pocos días de Wimbledon

Por ahora no existe ninguna comunicación oficial ni por parte de la organización de Hurlingham ni del propio entorno del tenista serbio y esa falta de explicaciones ha provocado que aumenten las dudas sobre los motivos de su ausencia. No se descarta que Djokovic pueda participar en alguna de las jornadas restantes de la exhibición, aunque lo más seguro es que haya decidido modificar su preparación y llegar directamente a Wimbledon sin disputar encuentros previos en hierba, lo cual no deja de ser llamativo por las características tan únicas de esta superficie.

El estado físico de Novak Djokovic

Las incógnitas sobre Djokovic también están relacionadas con su condición física. El serbio no disputa un partido oficial desde su eliminación en la tercera ronda de Roland Garros ante Joao Fonseca, en un exigente encuentro a cinco sets en el que fue perdiendo frescura física con el paso de los juegos. Desde aquella derrota en París, el balcánico ha optado por no competir en ninguno de los torneos de hierba que se están disputando actualmente y su preparación ha consistido en varias sesiones de entrenamiento en Londres lejos de la competición.

A sus 39 años, el objetivo de Djokovic sigue siendo conquistar su 25º título de Grand Slam, pero la ausencia en Hurlingham y la falta de partidos sobre hierba antes de Wimbledon alimentan las dudas sobre el verdadero estado de forma con el que afrontará una de las citas más importantes de la temporada.