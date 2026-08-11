El Betis cambia su servicio de cesión y préstamos de abono para la temporada 26/27

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 16:01h.

El Real Betis ha introducido novedades para intentar frenar el uso fraudulento y la compra venta de carnets

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El Real Betis ha anunciado novedades sustanciales en su servicio de cesión y préstamo de abonos para esta temporada 2026/27 con el fin de que el mayor número de béticos posible pueda acompañar al equipo en La Cartuja en cada partido. Los cambios son los siguientes:

CESIÓN DE ABONO

Con el nuevo modelo, el Real Betis pretende potenciar las cesiones mejorando las condiciones económicas para los socios, según la antelación con la que se efectúe la cesión:

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65% del importe de la entrada: cesión realizada con más de 7 días de antelación al partido.

50% del importe de la entrada: cesión realizada entre 2 y 7 días antes del partido.

35% del importe de la entrada: Cesión realizada dentro de las últimas 48 horas.

Por ejemplo, si un abonado cede su abono con 8 días de antelación, en caso de venderse su localidad, podría embolsarse el 65% del precio de la entrada descontando el 21% de IVA correspondiente. Esta mejora también se aplica para los abonos bonificados, incluidos los infantiles, que se rigen por los mismos porcentajes.

Consideraciones importantes

1) Límite de ganancia. La ganancia no podrá ser superior al precio del abono. Sin embargo, si la cantidad a percibir fuera mayor que el importe del abono, el excedente se convertirá automáticamente en 'Dinero Betis', que aparecerá en un monedero virtual en el área privada de cada socio, canjeable en las tiendas oficiales del Club.

2) Conversión opcional en 'Dinero Betis' con un 10% adicional. El abonado podrá convertir, desde su área privada, el importe total de cada entrada vendida en 'Dinero Betis' con un 10% adicional.

3) Gestión del importe de las cesiones. Una vez confirmada la venta de una entrada, el socio abonado podrá decidir si convierte ese importe en 'Dinero Betis'. Si no realiza ninguna acción, la cantidad se le transferirá a su cuenta de forma automática, mediante remesas periódicas correspondientes a distintos tramos de partidos. En este sentido, hay que tener en cuenta que el excedente generado por las cesiones, una vez se alcance el precio del abono, sólo se recibirá en 'Dinero Betis' (en este caso, sin el 10% adicional).

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4) Conversión irrevocable. Una vez que el importe se convierte en 'Dinero Betis' y esta cantidad se incluye en el monedero virtual, no se podrá solicitar posteriormente su transferencia a la cuenta bancaria.

PRÉSTAMO DE ABONO

El servicio de préstamo también presenta algunas novedades, con el objetivo de que estos préstamos se realicen entre aficionados béticos y frenar el uso irregular de los abonos. Las condiciones para la próxima temporada son las siguientes:

1) El préstamo seguirá siendo gratuito si el beneficiario es un socio de la modalidad 'Soy Bético' o 'Soy Bético Premium'.

2) Como gran novedad, el socio abonado deberá registrar en su área privada hasta cuatro personas beneficiarias de su abono que no sean socios 'Soy Bético' o 'Soy Bético Premium'. Todas ellas podrán disfrutar del préstamo sin coste alguno. En el caso de realizarse el préstamo a otra persona no incluida en el listado, quien reciba el abono deberá pagar 5 €. Este listado no está sujeto a modificación durante la temporada y podrá configurarse hasta el próximo 30 de septiembre.

El Real Betis recuerda que sólo el titular puede acceder a los partidos con el abono. Si no puede asistir, deberá realizar el préstamo a través de su área privada (web y app). El servicio de Seguridad y Control de Acceso del Real Betis Balompié se reforzará y no permitirá el acceso a quien pretenda hacerlo con el abono de otra persona, independientemente de si el acceso se realiza con abono físico o digital.

Tanto el préstamo como su revocación podrán realizarse hasta 3 horas antes del inicio del partido. En caso de revocación, no se efectuará la devolución del importe de 5 €.

MEJORA DE ABONO

La mejora de abonos no experimenta ninguna modificación: con el pago de un suplemento, el abono infantil puede convertirse en un abono adulto.

CRITERIO DE ASISTENCIA PARA ABONADOS BONIFICADOS

Por otro lado, se mantiene para la próxima temporada el criterio de asistencia o uso del servicio del abonado en el 80% de los partidos. Alcanzar esta cifra es fundamental para aquellos socios que quieran conservar su bonificación de cara a la temporada 2027/28. En este sentido, hay que tener en cuenta que las cesiones realizadas en las últimas 24 horas sólo computan como asistencia si la entrada llega a venderse. En el caso de los préstamos, computan como asistencia siempre que el beneficiario asista al partido. El club recuerda además que las cesiones para el partido de la Real Sociedad se podrán efectuar desde este martes 11 de agosto, mientras que el préstamo se habilitará a partir del lunes 17 de agosto.