Ez Abde regresa al grupo a 10 días del debut liguero del Betis

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 10:23h.

El extremo realizó la primera parte del entrenamiento y luego se retiró para realizar trabajo específico junto a los readaptadores

Pellegrini, optimista con 'su' Betis: "El equipo está trabajado como uno espera"

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Ez Abde reaparece con el grupo. Es esa la gran noticia del día en clave verdiblanca, habida cuenta de que el extremo fue uno de los principales baluartes del equipo la temporada pasada. El futbolista marroquí, ya recuperado de su lesión en la rodilla, ha realizado los primeros quince minutos de la sesión junto al resto de sus compañeros y luego se ha retirado a otro campo para realizar trabajo específico junto a los readaptadores del club, continuando así la hoja de ruta prestablecida para su puesta a punto. Si bien Manuel Pellegrini advirtió que no estaría "al cien por cien" para la visita de la Real Sociedad, todavía tiene más de una semana por delante para seguir acumulando esfuerzos, aumentar las cargas y llegar a tiempo para como mínimo tener algunos minutos si el entrenador lo estima oportuno.

Ha sido esta la gran novedad de una sesión en la que continúa sumando esfuerzos Isco Alarcón, ya sin dolor y cada vez más cerca de su plenitud física. El que no se ha ejercitado ha sido Gonzalo Petit, que sufre unos pequeños problemas musculares. Tampoco lo ha hecho Gio Lo Celso, con su particular plan de aclimatación después de haber regresado este lunes de sus vacaciones.

Las únicas ausencias de peso en el Real Betis siguen siendo las de Diego Conde, lesionado para al menos dos meses, y Aitor Ruibal, que podrá reaparecer con sus compañeros a principios de septiembre. Los canteranos Gnangoro Bouare y Morante, al igual que Pablo García, siguen en dinámica de primer equipo. El conjunto verdiblanco sigue preparando el duelo del próximo sábado contra el Inter de Milán, en Bari, en el que será el último de los amistosos de pretemporada antes de afrontar el viernes 21 el pistoletazo inicial de la campaña 26/27.