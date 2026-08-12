Álvaro Borrego 12 AGO 2026 - 17:54h.

El director deportivo del Espanyol ha asegurado que tienen completa esa demarcación y que el centrocampista del Betis no es una opción

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Marc Roca no regresará al Espanyol este verano. Durante los últimos meses, coincidiendo con la llegada de Monchi a la dirección deportiva, se ha hablado y mucho sobre una posible vuelta del centrocampista catalán, formado en las categorías inferiores del conjunto albiazul. Era ese uno de los sueños húmedos de la parroquia perica, que todavía sueña con el regreso de uno de los jugadores más talentosos que han pasado por su cantera. El Real Betis no es reacio a una posible salida, dado que liberaría un hueco importante en el margen salarial, pero por el momento esa posibilidad no va a más.

Sin ir más lejos, ha sido el propio Monchi quien, en declaraciones a los compañeros de la Cadena SER, ha asegurado que no contemplan un posible fichaje de Marc Roca este verano: "Ni lo estamos barajando, ni lo hemos barajado en ningún momento. A día de hoy, en su posición tenemos jugadores, creo que Urko González, Pol Lozano, Gabriel Moscardo, Rafa Bauza, Edu Expósito, que pueden jugar por ahí en medio. Y creo que no es una posición, que no es un jugador, evidentemente un jugador que me gusta y que sé que a la afición perica le gusta, porque además tiene pasado perico, pero no ha sido nunca un objeto de posibilidad."

Monchi reconoció que todavía le faltan dos o tres refuerzos por hacer, pero ninguno de ellos será Marc Roca: "Bueno, el grueso de la plantilla está. Si faltan tres jugadores, como he dicho, dos, tres, opción de tres. Estamos hablando de que una plantilla de 24, pues faltan el 15%, con lo cual el 85% está. A mí me hubiera gustado, y lo he dicho anteriormente en la pregunta del francés, que hubiera estado al 100%, pero a veces el mercado te marca unas pautas. Los jugadores deseados, a lo mejor su club de origen tiene una idea hoy que puede cambiar mañana, entonces preferimos esperar para encontrar ese jugador que queremos."