Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 12:09h.

El marroquí no se ha ejercitado con el resto del grupo

Ez Abde regresa al grupo a 10 días del debut liguero del Betis

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El Real Betis Balompié continúa trabajando en su última semana de pretemporada, que rubricará el domingo ante el Inter de Milán en un partido amistoso que se jugará en Bari. El equipo va tomando dinámica de competición a la espera de debutar en LALIGA ES SPORTS el próximo viernes ante la Real Sociedad en La Cartuja.

Sin embargo, el que no está de momento con el grupo es Giovani Lo Celso. El rosarino ha sido el último en incorporarse tras estar presente en la final del Mundial 2026 con Argentina, y aunque su participación mundialista se redujo a 20 minutos del partido ante Jordania, ha sido de los últimos miembros de la albiceleste en regresar a su club y el motivo por el que el Betis iniciará la temporada algo más tarde. Su reincorporación tras las vacaciones se irá realizando de forma progresiva.

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El club, de hecho, le dio la bienvenida a Lo Celso este martes en sus redes sociales, aunque el jugador regresó a Sevilla ya el lunes. “¡A por todas Lo Celso!”, publicó el Betis en X y además el jugador apareció en las imágenes de los integrantes del primer equipo con la camiseta y los parches de la UEFA Champions League.

La charla de Manu Fajardo con Ez Abde

Además de Lo Celso, al que no se le ha podido ver en los minutos abiertos a la prensa, sigue sin estar en el grupo un Ez Abde que paulatinamente está entrando en las sesiones. Este miércoles se le ha podido ver charlando con Manu Fajardo en el banquillo del campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde se ha entrenado el Betis.

Siguen también con su recuperación tanto Diego Conde como Aitor Ruibal, que ha acudido al entrenamiento acompañado de su hijo, uno de los grandes protagonistas de la mañana en la instalación deportiva de Los Bermejales. Tampoco ha estado Gonzalo Petit, que en semanas clave del mercado de transferencias ha sufrido una pequeña lesión muscular. El Betis volverá a entrenar el jueves y el viernes a primera hora de la mañana, para viajar el fin de semana a Italia, donde jugará el sábado ante el Inter.