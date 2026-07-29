Basilio García Sevilla, 29 JUL 2026 - 15:06h.

El futbolista del Betis fue homenajeado por su subcampeonato del mundo

Gio Lo Celso no se marca un 'Julián Álvarez' y habla de su contrato con el Betis: "No va a suceder"

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En Argentina aún están de resaca tras el subcampeonato mundial que ha logrado la selección nacional. Pese a caer derrotado ante España en una final que solo tuvo un color, el rojo, los integrantes de la selección albiceleste están recibiendo homenajes allá por donde vayan. Es el caso de Giovani Lo Celso, el jugador del Real Betis Balompié que pese a haber disfrutado de una participación residual en la Copa del Mundo, también ha recibido un bonito homenaje en su casa.

Este martes, el futbolista verdiblanco hizo acto de presencia en el Estadio Mundialista Gigante de Arroyito, donde Rosario Central, el club en el que se formó, se enfrentaba a Racing de Avellaneda en un partido entre dos históricos del fútbol argentino, que acabó en empate sin goles.

Antes del partido, tanto el club como la afición ‘Canalla’ homenajearon a Lo Celso, quien debutó en la élite en el club de su ciudad antes de marcharse traspasado al PSG por diez millones de euros. El encargado de entregarle la placa conmemorativa al jugador bético fue nada más y nada menos que Ángel Di María, campeón del mundo en 2022 y uno de los perfiles que más ha echado de menos Lionel Scaloni en el último mes en Norteamérica.

“Gracias selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”, se podía leer en un tifo desplegado en la grada, que ovacionó a Lo Celso, uno de los hombres que buscaba ser campeón del mundo por vez primera tras caerse de la convocatoria de Qatar 2022 por una inoportuna lesión cuando era jugador del Villarreal CF. “Feliz de estar acá, otra vez con la gente. Muy emocionante, la verdad que fue un momento muy especial. Muy emotivo, muy feliz”, expresó el jugador a la salida del estadio.

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Paso previo a un regreso

Durante el homenaje, toma especial relevancia las palabras del narrador de la retransmisión televisiva, un Fernando Lingiardi que ya especula con un regreso del futbolista a Rosario Central, emulando a Di María. “Me parece que es el próximo que en algún momento pega la vuelta a Central”, indica.

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“Cariño reciproco de un centralista de corazón sin dudas, me parece que este es uno de los pasos previos que van preparando el camino para un regreso”, expresa el locutor sobre Lo Celso, que a sus 30 años aún tiene contrato con el Betis hasta 2028, y aunque su rendimiento en el club verdiblanco no ha sido ni mucho menos malo, sí que está algo lejos del de su primera etapa en Heliópolis.