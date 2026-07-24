El Espanyol, el equipo más madrugador de LALIGA con sus fichajes junto al Real Madrid

Fran Fuentes 24 JUL 2026 - 12:31h.

El conjunto blanco y los pericos son los únicos en haber inscrito en el sistema a alguno de sus fichajes

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El RCD Espanyol ha anunciado, hasta el momento, a tres fichajes: Álex Calatrava, previo pago de su cláusula al CD Castellón, Quilindschy Hartman cedido desde el Burnley, y Gabriel Moscardo, en préstamo por el Paris Saint-Germain. Con Monchi enfocado ahora a dar salida a otros jugadores para poder seguir firmando (Antoniu Roca rumbo al RCD Mallorca será el siguiente en salir), los deberes se están haciendo desde bien pronto. Tanto es así que, hasta el momento, es el único equipo junto al Real Madrid en haber inscrito jugadores en la sede de LALIGA.

En este sentido, el primer jugador en ser inscrito como nuevo fichaje fue Denzel Dumfries, fichaje del Real Madrid procedente del Inter de Milán. Curiosamente fue, además, el último de los movimientos en oficializarse por parte del conjunto blanco, que ha firmado hasta ahora a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y el propio lateral holandés. Su inscripción fue el pasado 16 de julio. De este modo, al conjunto blanco aún le quedan tres jugadores por inscribir, más allá de lo que suceda con Rodri Hernández. Con el primer partido aplazado, el conjunto blanco arrancará LALIGA en la jornada 2 frente a, precisamente, el Espanyol en el RCDE Stadium, el 22 de agosto a las 21.30 horas. Hasta entonces, el trabajo de las inscripciones no corre ninguna prisa.

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El Real Madrid inscribe a un fichaje de cuatro; el Espanyol, a dos de tres

Desde entonces, tan solo se han inscrito a dos fichajes más en LALIGA, y los dos han sido del RCD Espanyol. En este sentido, el primero de ellos ha sido Quilindschy Hartman, el pasado 21 de julio. El lateral cedido por el Burnley fue el segundo en oficializarse por parte del conjunto perico. El primero de ellos, Álex Calatrava, ha sido inscrito el pasado jueves 23 de julio en el sistema oficial de fichajes de LALIGA. De este modo, aún faltaría la inscripción de Gabriel Moscardo, la cual, posiblemente, tenga que esperar a que se cierren salidas como la de Antoniu Roca o Miguel Rubio, dos de los jugadores en la rampa de salida.

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Así las cosas, el RCD Espanyol ha decidido meter la directa en cuanto a las inscripciones se refiere. El trabajo hecho no pide prisa, por lo que Monchi, teniendo la posibilidad de hacer la gestión ya, ha preferido quitarse el trámite del medio cuanto antes. De este modo, cabe esperar que la inscripción del mediocentro brasileño, amén de los próximos fichajes que realicen, llegará lo antes que el conjunto perico se lo pueda permitir.