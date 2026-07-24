Michael Olise y sus vacaciones en mitad de los rumores: se une a una 'pachanga' en Nueva York

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 09:29h.

El delantero del Bayern de Munich se ha quedado en Estados Unidos después de la Copa del Mundo

El llanto de Cucurella tras reencontrarse con Claudia Rodríguez y su hijo Mateo tras la final

Compartir







Michael Olise sigue disfrutando de sus vacaciones tras cerrar la mejor temporada de su carrera. El atacante francés del Bayern de Múnich, después de disputar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos y caer ante España en semifinales se ha quedado en el país norteamericano de vacaciones. El extremo fue grabado participando en una pachanga de fútbol en Nueva York y las imágenes se han hecho virales en redes sociales con vídeos que superan las tres y cuatro millones de visualizaciones. El deseo del Real Madrid para este mercado de fichajes disfruta de un descanso merecido tras acabar la temporada como uno de los mejores jugadores del mundo.