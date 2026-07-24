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Michael Olise y sus vacaciones en mitad de los rumores: se une a una 'pachanga' en Nueva York

Michael Olise se une a una pachanga en Nueva York
Michael Olise durante una pachanga en Nueva York. X: @usmntonly / ElDesmarque
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Michael Olise sigue disfrutando de sus vacaciones tras cerrar la mejor temporada de su carrera. El atacante francés del Bayern de Múnich, después de disputar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos y caer ante España en semifinales se ha quedado en el país norteamericano de vacaciones. El extremo fue grabado participando en una pachanga de fútbol en Nueva York y las imágenes se han hecho virales en redes sociales con vídeos que superan las tres y cuatro millones de visualizaciones. El deseo del Real Madrid para este mercado de fichajes disfruta de un descanso merecido tras acabar la temporada como uno de los mejores jugadores del mundo.

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