En seis meses se ha ganado que sus compañeros lo elijan como capitán

Guido Rodríguez: "Me arrepiento claramente por cómo salí del Betis"

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Hay partidos que no son uno más. Para Guido Rodríguez, el Valencia-Betis de esta noche es uno de ellos. El centrocampista argentino afronta el encuentro como capitán y líder del Valencia CF, pero también ante un rival que forma parte de su historia personal y futbolística. En el Valencia CF, el primer capitán -Gayà- es de consenso entre el club, el entrenador y los jugadores. El segundo, Guido, lo elige exclusivamente el vestuario. El argentino, en seis mese, se ha ganado la confianza de todos. Y es que, el brazalete no es, por tanto, una distinción únicamente otorgada desde el cuerpo técnico, sino también un reconocimiento del grupo a su liderazgo, experiencia y personalidad. Y. eso que Corberán lo adora y el Valencia puso todo en el asador para ficharlo este verano mientras el Betis sigue buscando un mediocentro.

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Y eso se va a encontrar delante el Betis, el clásico pivote que ya conoce, el que las toca casi todas, que siempre se ofrece para sacar la pelota, que llega al corte y que, si le dejan, llega al área y marca. Es el eje sobre el cuál gira este Valencia.

Arrepentido de cómo salió del Betis

El Betis fue el club que permitió a Guido dar el salto a Europa y donde construyó una etapa fundamental de su carrera. Allí disputó 123 partidos de LALIGA en cuatro temporadas, se convirtió en uno de los referentes del equipo y dejó una huella que todavía perdura. Cuando llegó al Valencia, el calendario le colocó rápidamente frente a su antiguo equipo y reconoció que podía ser "algo muy especial" para él.

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La conexión con Sevilla va incluso más allá del fútbol. Guido guarda un enorme cariño por el Betis, por la ciudad y por su gente. Su familia mantiene vínculos especiales con Sevilla y su hija nació allí. Por eso, cada enfrentamiento contra el conjunto verdiblanco tiene un componente emocional diferente.

Pero existe también una cuenta pendiente. Guido reconoció en exclusiva en ElDesmarque que se arrepiente de cómo gestionó su salida del Betis y admitió que hubo decisiones y formas que, con el tiempo, considera que podría haber hecho de otra manera.

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Capitán en Mestalla, se perdió el anterior Valencia - Betis

Ahora el contexto es completamente diferente. Guido ha pasado de poder enfrentarse a su antiguo club como recién llegado al Valencia en febrero, aunque una gastroenteritis lo impidió, a hacerlo como uno de los grandes líderes del vestuario.

Esta noche tendrá delante al club que considera una parte fundamental de su vida, pero defenderá el escudo del Valencia. El corazón quizá tenga memoria, pero el cerebro y el brazalete le obligan a dirigir las huestes de Mestalla hacia la primera victoria. Hoy, pase lo que pase, sin duda será un día especial para él y para su familia, felices en Valencia, pero con raíces sevillanas, como su segunda hija. Sevilla tuvo un color especial, Valencia lo tiene y, en medio, todo un campeón del Mundo que fue líder en el Betis y ahora es capitán general en el Valencia CF.